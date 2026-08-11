“Vilkatis” ir sācies: Latvijā sāk plašu operāciju nelegālās migrācijas ierobežošanai
Latvijā šodien sākta operācija "Vilkatis", kuras laikā visi atbildīgie dienesti veiks sinhronizētas darbības nelegālās migrācijas ierobežošanai, šodien žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Aizvadītajā nedēļā pēc valdības sēdes premjers žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.
Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu.
Kā skaidroja Kulbergs, tas nozīmē, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana uz Latvijas-Baltkrievijas robežas ir viens no variantiem, lai gan "šobrīd to neapstiprinām, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās".
Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, premjers atbildēja, ka primārais ir drošības jautājums.
Arī iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus.
"Tāpat tiek vērtēti dažādi citi varianti, kā varam rīkoties, lai šo [nelegālo migrantu] skaitli nosistu līdz nullei," izteicās ministrs.
Lūgts komentēt to, ka valdība tomēr nav lēmusi par viņa ierosinājumu slēgt Pāternieku robežpunktu, ministrs atbildēja, ka konkrētā robežpunkta darbības apturēšana ir viens no rīcības variantiem, bet vienlaikus ir ļoti labi, ka ir apzināti dažādu institūciju viedokļi šajā jautājumā.
Runājot par apstākļiem, pie kādiem valdība varētu atgriezties pie šī jautājuma, ministrs norādīja, ka citās valstīs līdzīgi lēmumi ir pieņemti, saasinoties problēmām robežkontroles punktos. Attiecīgi šādos apstākļos lēmumu par robežpunkta slēgšanu varot pieņemt strauji.
Premjers Dombravas teikto papildināja, norādot, ka jāvērtē, kura no metodēm visvairāk sasniedz mērķi, lai gan līdz ministra pieminētajai "nullei nekad nenonāksim".
Vienlaikus esot jāpieliek visvairāk pūles tehnisko līdzekļu pielietošanā, tāpēc augustā tiks sniegta informācija par ieplānotajām darbībām, kurās iesaistīti arī NBS, skaidroja amatpersonas.
"Tajā skaitā aizsardzības ministrs paziņojis, ka tiks veiktas arī mācības un arīdzan mūsu sabiedrotie spēki būs daudz vairāk izvietoti tuvāk robežai, un šo mācību pasākumu izmantos robežas stiprināšanai," uzsvēra premjers.
Aizsardzības ministrijā papildināja, ka augustā un septembrī tiek plānotas vairākas militārās mācības Sēlijā un Latgalē. Šajās mācībās piedalīsies arī NATO sabiedrotie, bet vienlaikus mācību organizēšana nav tiešā veidā saistīta ar nelegālās migrācijas apkarošanu.
Vienlaikus jau kopš 31. jūlija Pāternieku robežkontroles punktā robežkontrole nav iespējama informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ. Valsts robežsardze iepriekš aicinājusi robežšķērsotājus nepieciešamības gadījumā izmantot Medininku vai Šalčininku robežšķērsošanas punktus uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas.
Latvijā līdz gada beigām Baltkrievijas pierobežā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms, kas noteikts saistībā ar Baltkrievijas radīto paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu.