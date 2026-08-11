Ugusngrēkā gāja bojā teliņš. Ilustratīvs foto.
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Šodien 10:17
Postošā ugunsgrēkā Rēzeknes novadā gājis bojā teliņš un sivēns
Svētdien postošā ugunsgrēkā Rēzeknes novada Viļānu pagastā gājis bojā teļš un sivēns, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukumu glābēji saņēma 4. augusta rīta pusē, kur Viļānu pagastā ar atklātu liesmu dega vienstāva koka dzīvojamā māja 100 m2 platībā un tai piebūvētā kūts 160 m2 platībā. Ugunsgrēkā izglābts sivēns, bet viens teļš un sivēns gāja bojā. Plkst. 6.39 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks lokalizēts un ugunsdzēsēji turpināja darbu notikuma vietā.