Vārmes muižas parkā spilgti nosvinēti maizes un kopā būšanas svētki
Piektdien, 7. augustā, Vārmes muižas parkā aizvadīti ceturtie “Maizes svētki”, kuros apmeklētāji iepazina maizes tapšanas ceļu, baudīja amatnieku veikumu, piedalījās dažādās aktivitātēs un kopā ar mūziķiem svinēja latviskās tradīcijas.
Svētkos pasākuma apmeklētāji varēja izzinošā ceļā “No grauda līdz kukulītim” iepazīt maizes tapšanas procesu, kā arī aplūkot Latvijas Lauksaimniecības muzeja izstādi. Muižas parkā notika mājražotāju un amatnieku tirdziņš, retro auto un lauksaimniecības tehnikas parāde, darbojās radošās meistarklases ģimenēm. Neiztrūka arī laimes pārbaudījumu izlozē “Zelta grauds”. Maizes svētku konkursā “Vārmes Zeltene un Vārmes Ērmanītis” laurus plūca Aivis Akerfelds un Agnija Lasmane.
Šī gada īpašais akcents bija konkurss “Gardākais rausis”, kurā saimnieces demonstrēja savas cepšanas prasmes. Konkursa uzvarētāja Sandra Gūtmane, atzinību un 2. vietu ieguva Aiva Skuja, 3. vietu un skatītāju simpātiju ieguva Dace Veita. Pasākuma noslēgumā ar skanīgu koncertu un iemīļotām dziesmām uzstājās Žoržs Siksna ar mūziķu grupu “ARmaestro”, kam sekoja enerģisks deju vakars.
Svētki rīkoti ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās “Kurzemes kultūras programmas 2026” finansiālo atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” ietvaros, kā arī ar SIA “Versuni Baltics” atbalstu.