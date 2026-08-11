"Iedzīvotāji to bieži pārprot" - Latvijas sinoptiķis skaidro, ko patiesībā nozīmē sarkanie un oranžie brīdinājumi
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāvis Kristiāns Pāps skaidroja, kā tiek izstrādāti brīdinājumi un kāpēc pat daži centimetri sniega var izraisīt haosu, bet citkārt palikt gandrīz nepamanīti.
Laikapstākļu brīdinājumi Latvijā tiek izstrādāti, balstoties ne tikai uz prognozēto temperatūru, nokrišņu daudzumu vai vēja stiprumu. Sinoptiķi izvērtē arī iespējamo ietekmi uz cilvēkiem, transportu un ikdienas dzīvi. Par to TV24 ēterā stāstīja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodaļas vadītājs Kristiāns Pāps.
Viņaprāt, Latvijā, sagatavojot brīdinājumus, tiek izmantoti principi, kas ir līdzīgi tiem, kurus piemēro arī citās Eiropas valstīs. Tomēr ar vienu formālu rādītāju vien nepietiek — speciālisti analizē prognozes, dažādus iespējamos scenārijus un laikapstākļu parādības potenciālo ietekmi.
Dzeltenais līmenis nozīmē, ka laikapstākļi vēl ne vienmēr būs bīstami, taču tie var traucēt ierasto dienas ritmu. Oranžais brīdinājums jau norāda uz nopietnāku situāciju, kuras dēļ cilvēkiem var nākties mainīt savus plānus vai atteikties no braucieniem.
Sarkanais līmenis ir visaugstākais. "Sarkanais brīdinājuma līmenis jau nozīmē, ka, iespējams, labāk vispār neiziet no mājas, jo laikapstākļi ir bīstami," skaidroja Pāps.
Vienlaikus sinoptiķis pievērsa uzmanību kādam izplatītam maldīgam priekšstatam. Ja kādā Latvijas daļā ir izsludināts oranžais vai sarkanais brīdinājums, tas nebūt nenozīmē, ka bīstami laikapstākļi noteikti būs novērojami ikvienā vietā šajā reģionā. Īpaši tas attiecas uz negaisiem.
Šādas parādības var būt ļoti lokālas: vienā vietā var plosīties spēcīgs negaiss, bet tikai dažus kilometrus tālāk spīdēt saule. "Tas nenozīmē, ka visur, kur darbojas šis brīdinājums, laikapstākļi būs bīstami. Iedzīvotāji to bieži pārprot," norādīja sinoptiķis.
Tieši tāpēc brīdinājumos tiek precizēts, vai bīstamā parādība gaidāma "vietām" vai "lielākajā daļā" konkrētā reģiona.
Sagatavojot brīdinājumu, speciālisti izvērtē ne tikai iespējamību, ka kāds laikapstākļu rādītājs sasniegs noteikto slieksni, bet arī iespējamās ietekmes mērogu. Vienāds nokrišņu daudzums dažādos apstākļos var radīt pilnīgi atšķirīgas sekas.
Kā piemēru Pāps minēja snigšanu. Ja pieci centimetri sniega izkrīt ziemas otrajā pusē, kad ceļi jau regulāri tiek tīrīti un autovadītāji ir pieraduši pie ziemas apstākļiem, sekas var būt nebūtiskas. Īpaši, ja sniegs snieg naktī brīvdienā.
Taču tie paši pieci centimetri vēlā rudenī vai ziemas sākumā var radīt daudz nopietnākas problēmas. Daudzi autovadītāji vēl var pārvietoties ar ziemas apstākļiem nepiemērotām riepām, un, ja sniegs uzsnieg pirmdienas rītā, kad ceļi ir pārpildīti, situācija strauji mainās.
"Pat nevajag piecus centimetrus. Iespējams, pietiek ar diviem vai trim centimetriem, lai ielās valdītu pilnīgs haoss un notiktu avārijas," uzsvēra Pāps.
Tādējādi, izsludinot laikapstākļu brīdinājumu, sinoptiķi ņem vērā ne tikai pašas parādības intensitāti. Svarīgs ir arī diennakts laiks, nedēļas diena, gadalaiks, ceļu stāvoklis, cilvēku gatavība laikapstākļu izmaiņām un to cilvēku skaits, kurus potenciāli varētu skart bīstamā parādība.
Tieši tāpēc tas, ka konkrētajā brīdī aiz loga nav redzamas bīstamu laikapstākļu pazīmes, vēl nenozīmē, ka izsludinātais brīdinājums nav pamatots. Laikapstākļi var būt lokāli, un to ietekme var būtiski atšķirties pat nelielā teritorijā.
Pēc Pāpa teiktā, iespējamo seku izvērtēšana ir viens no atbildīgākajiem sinoptiķu uzdevumiem: brīdinājumam jāatspoguļo ne tikai tas, kas notiks atmosfērā, bet arī tas, cik nopietnas sekas tas var radīt cilvēkiem.