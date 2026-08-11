Neparasts skats iemūžināts Lielvārdē - Daugavas ūdens kļuvis koši zaļš
Kāda iedzīvotāja iemūžinājusi šobrīd Daugavas krastā redzamo ainu, kas var radīt zināmu satraukumu – upes ūdens ieguvis koši zaļu nokrāsu.
“Šāds šodien izskatās Daugavas krasts. Tāda sajūta, ka būtu zaļā krāsa izlieta,” video stāsta Inta.
Komentāros viņa precizē, ka neparastais skats fiksēts Lielvārdē. Uz kāda lietotāja piebildi, ka ūdens ar katru gadu kļūstot zaļāks, video autore atbild: “Ar katru gadu košāk.”
Neparastā ūdens krāsa raisījusi plašas diskusijas. Daļa komentētāju pieļauj, ka pie vainas varētu būt karstums un aļģu savairošanās.
“Tik koši zaļš. Karstuma ietekmē aļģes uzdarbojas?” raksta kāda lietotāja, uz ko Inta atbild, ka ūdens patiešām bijis ļoti košs.
Citi gan izteikuši pavisam atšķirīgus minējumus. Kāds komentētājs norāda, ka viņa tuvumā esošajos dīķos nekas līdzīgs neesot novērots, tādēļ pieļauj iespējamu piesārņojumu. Savukārt vēl kāds jautā, vai zaļā nokrāsa nevarētu būt saistīta ar hidrauliskajām pārbaudēm.
Tikmēr cits vietējais norāda, ka līdzīgs skats Daugavā bijis vērojams arī dienu iepriekš.