Trešdien notiks atvadīšanās no Denali kalnā traģiski bojāgājušās alpīnistes Ineses Pučekas
Ineses Pučekas ģimene aicina 12. augustā no plkst. 14.30 līdz 15.30 Rīgas krematorijā (Rīgā, Varoņu ielā 3A) atvadīties no traģiski bojāgājušās alpīnistes, liecina ieraksts podkāsta "Retinātā gaisā" "Instagram" lapā.
Ierakstā teikts, ka Inese bija alpīniste, podkāsta “Retinātā gaisā” veidotāja, kāpšanas sporta trenere, TV3 raidījumu “Zilonis studijā” un “900 sekundes” producente, Latvijas valsts mežu podkāsta “Dabā gājējs” vadītāja un bijušās “5 rīti” radio balss. Inese mūžībā devās 35 gadu vecumā, 28. maijā, Denali kalnā, Aļaskā.
Inese bija gaišs cilvēks, kas iedvesmoja pārējos ar saviem stāstiem un piedzīvoto, ar savu drosmi un bezbailību darīt un dzīvot. Taisnīga un godīga, viņa vienmēr cīnījās par labo.
2026. gada 10. maijā viņa devās ekspedīcijā uz Aļasku ar astoņu cilvēku komandu, lai sasniegtu Ziemeļamerikas augstākā kalna “Denali” (6190 m) virsotni. 28. maijā, atgriežoties no virsotnes, kuru nesasniedza, viņus piemeklēja nelaime, kuras rezultātā tika zaudētas trīs alpīnistu dzīvības. 10. augustā, Inese kopā ar Viju Olti un Renāru Kunigu-Salaku atgriezās dzimtenē.
Jau ziņots, ka krītot no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali stāvas nogāzes, maija izskaņā bojā gāja trīs alpīnisti no Latvijas - Inese Pučeka, Vija Olte un Renārs Kunigs-Salaks. Vēl viens ekspedīcijas dalībnieks - Mārtiņš Bilzēns - smagā stāvoklī tika nogādāts slimnīcā Ankoridžā.
Tikmēr pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki - Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš - ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Diviem no viņiem tika konstatēti apsaldējumi.