Jūrmalā ar atklātu liesmu degusi trīsstāvu koka māja; cietuši divi cilvēki
Aizvadītajā diennaktī, laikposmā no šī gada 10. augusta plkst. 6.30 līdz 11. augusta plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 69 izsaukumus – 17 uz ugunsgrēku dzēšanu, 36 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi.
Plkst. 11.37 saņemts izsaukums uz Ādažu novada Ādažu pagastu, kur piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 10 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās desmit cilvēki. Plkst. 13.17 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Šonakt neilgi pirms četriem naktī saņemts izsaukums uz Lielo prospektu Jūrmalā. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg trīsstāvu koka dzīvojamā māja. Notikuma vietā dega trešais stāvs 200 m2 platībā, kā arī jumta konstrukcijas un jumts 200 m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 27 cilvēki. Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, no tiem viens bija ugunsdzēsējs glābējs. Ugunsgrēka dzēšanas darbos tika iesaistītas deviņas autocisternas, viena autokāpne un 37 ugunsdzēsēji glābēji. Plkst. 6.31 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks ierobežots, šobrīd darbs notikuma vietā turpinās.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega dzīvojamās mājas dūmvadā sodrēji, atkritumi, traktors, sausā zāle, lādētājs, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, vadi, dzīvojamā māja.