Rīgas dzimšanas dienā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi; sabiedriskais transports būs bez maksas
Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11. novembra krastmalā un Vecrīgā, noteikti apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi, kā arī ierobežota mikromobilitātes rīku un kuģošanas līdzekļu kustība. Svētku laikā 15. un 16. augustā sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas būs bez maksas.
11. novembra krastmalā satiksmi slēgs no 11. augusta
No 11. augusta līdz 16. augusta plkst. 24.00 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātes līdz Jaunielai un Bīskapa gātē. Atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu. Ierobežojumi neattieksies uz transportlīdzekļiem ar speciālām caurlaidēm, diplomātisko un operatīvo transportu.
No 11. augusta plkst. 6.00 līdz 16. augusta plkst. 24.00 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai un krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē no Poļu gātes līdz Jaunielai.
Šajā laikā 11. novembra krastmalā, kā arī Muitas un Eksporta ielas krustojumā tiks izslēgti luksofori.
Nepieciešamības gadījumā no 11. augusta plkst. 6.00 līdz 15. augusta plkst. 12.00 un 16. augustā no plkst. 4.00 līdz 24.00 Doma laukumā un Pils ielā tiks organizēta divvirzienu transportlīdzekļu satiksme.
15. augustā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Vecrīgā
No 15. augusta plkst. 12.00 līdz 16. augusta plkst. 4.00 transportlīdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā.
Savukārt no 15. augusta plkst. 10.00 līdz 16. augusta plkst. 4.00 Vecrīgā un 11. novembra krastmalā tiks slēgtas mikromobilitātes rīku novietošanas zonas.
15. un 16. augustā 11. novembra krastmalā, Vecrīgas teritorijā un citās pasākumu norises vietās būs aizliegta elektroskrejriteņu, velosipēdu, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme.
Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi
13. augustā no plkst. 7.00 līdz 16. augusta plkst. 8.00 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt Aspazijas bulvāra labajā pusē posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Kaļķu ielai.
14. augustā no plkst. 17.00 līdz 16. augusta plkst. 8.00 apstāties un stāvēt būs aizliegts Kaļķu ielas abās pusēs posmā no 11. novembra krastmalas līdz Rātslaukumam. Šajā pašā laikā Kaļķu ielā minētajā posmā tiks slēgta arī transportlīdzekļu satiksme.
14. augustā no plkst. 20.00 līdz 16. augusta plkst. 8.00 apstāties un stāvēt būs aizliegts Krišjāņa Barona ielas labajā pusē posmā no Elizabetes ielas līdz Merķeļa ielai.
Savukārt no 14. augusta plkst. 20.00 līdz 16. augusta plkst. 12.00 būs aizliegts apstāties un stāvēt autostāvvietā 13. janvāra ielas un Aspazijas bulvāra krustojumā.
Ierobežos arī kuģošanu
Nepieciešamības gadījumā no 11. augusta plkst. 10.00 līdz 16. augusta plkst. 20.00 tiks ierobežota kuģošanas kustība Daugavas akvatorijā posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam.
15. augustā no plkst. 23.00 līdz 24.00 kuģošanas kustība šajā Daugavas posmā tiks slēgta.
Citi ierobežojumi
No 15. līdz 17. augustam Vecrīgā, 11. novembra krastmalā un citās pasākumu norises vietās atbilstoši pasākumu organizatoru norādījumiem būs aizliegts izmantot ar pasākumiem nesaistītas skaņu pastiprinošas iekārtas.
No 16. augusta plkst. 00.00 līdz 17. augusta plkst. 8.00 11. novembra krastmalā un tai paralēlajā ielā no Akmens tilta līdz Muitas ielai tiks ierobežota saldējuma un ātro uzkodu tirdzniecība. Izņēmums būs pasākumu rīkotāju organizētā tirdzniecība.
Svētku laikā satiksmes ierobežojumi noteikti saistībā ar vairākiem pasākumiem, tostarp Rīgas dzimšanas dienas pasākumu “Atver Rīgu! Kods 825!” 11. novembra krastmalā, amatnieku tirgu Doma laukumā, pasākumiem Vērmanes dārzā un Uzvaras parkā, kā arī citiem svētku programmas notikumiem.