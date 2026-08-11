Kur lētāk sapirkt visu skolai? Vecāki atklāj savus ietaupīšanas trikus
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, ģimenēm arvien aktuālāks kļūst jautājums par skolas preču iegādi. Sociālajos tīklos vecāki dalās pieredzē, kur un kā izdodas lētāk iegādāties burtnīcas, klades, rakstāmpiederumus un citas skolai nepieciešamās lietas.
Kādā vecāku diskusijā sociālajā tīklā “Facebook” kāda mamma jautāja citiem, kur Rīgā iespējams izdevīgāk iegādāties kancelejas preces.
Atbildēs izskanēja visdažādākā pieredze. Vairāki vecāki norādīja, ka kancelejas preces iegādājas lielveikalos akciju laikā, īpaši vasaras beigās un septembra sākumā.
Citi iesaka nepieciešamās lietas nepirkt vienā reizē tieši pirms skolas sākuma, bet sekot atlaidēm visa gada garumā.
“Vajag pirkt cauru gadu. Kā ieraugu kaut ko lētu, tā paņemu,” rakstīja "Atsaucīgo māmiņu foruma" diskusijas dalībniece, norādot, ka šādi viņai izdevies jau laikus sagādāt lielāko daļu bērniem vajadzīgo lietu.
Vairāki vecāki kā iespēju minēja arī zemo cenu veikalus, būvniecības un saimniecības preču veikalus, kā arī interneta veikalus. Vienlaikus viedokļi par to, kur iepirkties ir visizdevīgāk, dalījās.
Diskusijā tika pieminēta arī kancelejas preču bāze Latgales ielā. Kāda komentētāja norādīja, ka tur atsevišķas preces patiešām iespējams iegādāties lētāk nekā citviet, tomēr lielākais ietaupījums varētu būt, pērkot preces vairumā.
“Latgales ielā ir laba bāze, bet tā ir izdevīga, ja pērk vairumā, jo pārsvarā apkalpo skolas, birojus un citus lielākus klientus,” rakstīja viena no diskusijas dalībniecēm.
Cita mamma minēja konkrētu piemēru – pēc viņas pieredzes A4 formāta klade, kas citviet maksājusi aptuveni piecus eiro, bāzē bijusi nopērkama par nedaudz vairāk nekā diviem eiro.
Tomēr ne visi uzskata, ka brauciens uz specializētu bāzi vienmēr atmaksājas. Kāds komentētājs norādīja, ka, iegādājoties salīdzinoši nelielu daudzumu preču vienam bērnam, cenu starpība var nebūt pietiekami liela, lai speciāli mērotu ceļu uz citu pilsētas daļu.
Daļa vecāku arī atgādināja – zemākā cena ne vienmēr nozīmē lielāko ietaupījumu ilgtermiņā.
“Pēc pieredzes varu teikt – labāk nepirkt lēti. Neatmaksājas,” rakstīja kāda mamma, vēršot uzmanību uz preču kvalitāti.
Savukārt citi norādīja, ka tādām lietām kā pildspalvas, zīmuļi vai dzēšgumijas, ko bērni mēdz pazaudēt vai salauzt, tieši lētāku preču iegāde vairumā var būt praktiskāka.
No vecāku pieredzes izriet, ka daudzi izvēlas kombinēt vairākas iepirkšanās vietas, sekot akcijām un pirms jaunu lietu iegādes pārbaudīt, kas no iepriekšējā mācību gada vēl ir izmantojams.
Tāpat vairāki vecāki iesaka nesteigties ar visu preču iegādi jau augustā – pēc mācību gada sākuma atsevišķos veikalos mēdz parādīties skolas preču izpārdošanas.