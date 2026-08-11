Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī atklāj izstādi “Līdzsvars”
No šī gada 11. augusta Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī (Tornis) skatāma divu mākslinieku – tēlnieka Matiasa Jansona un gleznotāja Riharda Delvera, kopizstāde “Līdzsvars”.
Izstādes darbi atklāj telpas, līnijas un formas sinerģiju caur divu dažādu mākslas mediju saspēli vēsturiskajā Torņa vidē. 12. augustā pulksten 16 interesenti aicināti uz izstādes atklāšanu un tikšanos ar darbu autoriem.
Matiass Jansons (1973) pārstāv vienu no Latvijas vēsturē spilgtākajām un nozīmīgākajām tēlnieku dzimtām jau trešajā paaudzē. Jansonu dzimtai ir īpaša un vēsturiski simboliska saikne ar Jelgavu. Vectēvs, tēlnieks Kārlis Jansons bija autors vienam no pilsētas galvenajiem simboliem – 1932. gadā atklātajam piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis un Melnais bruņinieks”. Padomju okupācijas laikā piemineklis tika iznīcināts, taču Atmodas laikā tika nolemts to atjaunot. Kārļa dēls Andrejs Jansons, izmantojot tēva saglabātos metus un fotogrāfijas, no jauna radīja pieminekli Jelgavas atbrīvotājiem, savukārt viņa dēls Matiass Jansons, tolaik vēl skolnieks, asistēja tēvam šajā nozīmīgajā darbā.
Matiass Jansons absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu (1999), kopš 1996. gada piedalās izstādēs, konkursos un simpozijos. Savos darbos tēlnieks izmanto klasiskus, materiālus – granītu, marmoru, dolomītu un bronzu, kā arī eksperimentē ar koku un kūdru. Viņa darbi apskatāmi pilsētvidē, privātkolekcijās, kā arī memoriālajā tēlniecībā, tos raksturo izjusta plastika un vieglums. Viens no atpazīstamākajiem mākslinieka darbiem Latvijas pilsētvidē ir skulptūra “Gadsimtiem ejot” (tautā saukta arī par Laika veci) Cēsīs pie Sv. Jāņa baznīcas.
Rihards Delvers (1968) stāsta, ka ir gleznojis, kopš vien sevi atceras. Profesionālo izglītību ieguvis Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā (1985) un Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (1995). Kopš 1989. gada piedalījies 80 izstādēs Latvijā un citur pasaulē, kā arī sarīkojis aptuveni 20 personālizstādes. Viņa filozofiskā pieeja mākslai balstās uz tādiem fundamentāliem elementiem, kā gaisma, horizonts, Visums. Kā norāda pats mākslinieks: “Arī šoreiz vēlos parādīt to, kas vairumam skatītāju šķiet neaizsniedzams, tāls un bezgalīgs.”
Abu mākslinieku radošā sadarbība jau iepriekš guvusi atzinību dažādās Latvijas izstāžu zālēs. Izstāde Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī apvienos tēlniecības formu plastiku ar glezniecību, aicinot skatītāju uz vizuālu un filozofisku dialogu par līdzsvaru starp formu, siluetu un materiāla struktūru.
Izstāde skatāma Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē līdz 2026. gada 20. septembrim.