Otrdien Latviju šķērsos lietus un negaisi – vietām gaidāmas arī spēcīgas vēja brāzmas
Foto: LETA
Sinoptiķi brīdina par nemierīgu otrdienu.
Sabiedrība

Otrdien Latviju šķērsos lietus un negaisi - vietām gaidāmas arī spēcīgas vēja brāzmas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.

Otrdien Latviju šķērsos lietus un negaisi – vietām...

Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, negaisa laikā lokāli iespējamas vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa.

Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz +17..+22 grādiem.

Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +20 grādi.

Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.

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