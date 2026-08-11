Sinoptiķi brīdina par nemierīgu otrdienu.
Sabiedrība
Šodien 07:15
Otrdien Latviju šķērsos lietus un negaisi - vietām gaidāmas arī spēcīgas vēja brāzmas
Otrdien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Rietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 12-17 metriem sekundē, negaisa laikā lokāli iespējamas vēl lielākas brāzmas, kā arī krusa.
Starp mākoņiem spīdot saulei, gaiss iesils līdz +17..+22 grādiem.
Rīgā gaidāms īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļrietumu vējā un brāzmās pieņemsies spēkā līdz 17 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +20 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklona dienvidrietumu mala. Atmosfēras spiediens 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.