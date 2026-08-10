Kuram pie stūres nervi netur? Nosauktas valstis ar agresīvākajiem autovadītājiem
Itālija atzīta par valsti ar agresīvākajiem autovadītājiem, liecina auto nomas platformas "DiscoverCars.com" veiktā starptautiskā aptauja. Savukārt otrajā vietā ierindojas Lielbritānija.
Aptaujā 23% respondentu norādīja, ka tieši Itālijā saskārušies ar agresīvāko braukšanu. Īpaši bieži pieminēta Neapole un Roma. Turklāt arī paši itāļi savas valsts braukšanas kultūru novērtējuši kā agresīvāko starp pētījumā iekļautajām valstīm.
Otrajā vietā ierindojusies Lielbritānija – to pieminējuši 11% aptaujāto. Īpaši izcelta Londona, kas kļuvusi par visbiežāk nosaukto pilsētu saistībā ar agresīvu braukšanu. Trešajā vietā ar 9% ierindojušās ASV, bet Franciju un Austrāliju minējuši 5% respondentu.
Pētījumā arī noskaidrots, kuri autovadītāju paradumi cilvēkus kaitina visvairāk. Pirmajā vietā ir pagrieziena nerādīšana – to minējuši 56% respondentu. Tam seko pārāk mazas distances ievērošana jeb "sēdēšana astē" ar 46% un lēna braukšana apdzīšanas joslā ar 43%. Savukārt pēkšņa bremzēšana kaitina 20% aptaujāto.
Interesanti, ka Itālija izcēlusies ne tikai ar autovadītāju reputāciju. Citā starptautiskā aptaujā tā atzīta par vienu no nepieklājīgākajām valstīm.
Latvija "DiscoverCars.com" publicētajā agresīvākās braukšanas valstu sarakstā atsevišķi nav izcelta.