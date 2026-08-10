Publiskota Dombravas skandalozā vēstule Spānijai - ministrs asi kritizējis tās migrācijas politiku
Publiskota iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) vēstule Spānijas iekšlietu ministram Fernando Grande-Marlaskam. Vēstule iepriekš izraisīja plašas diskusijas un neapmierinātību Spānijā, kas uzskatīja to par "augstprātīgu".
Šajā vēstulē Dombrava asi kritizējis Spānijas migrācijas politiku un apšaubījis, vai valstij migrācijas krīzes gadījumā būtu jāsaņem citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu palīdzība.
Dombrava uzskata, ka Spānija ar savu politiku vājinājusi ES ārējās robežas aizsardzību. Viņš īpaši kritizējis lēmumu legalizēt vairāk nekā pusmiljonu cilvēku, kuri valstī uzturējušies bez dokumentiem, norādot, ka tas varējis veicināt jaunu migrantu pieplūdumu.
Ministrs arī apšaubījis, vai Spānijai šādā situācijā būtu jāsaņem ES solidaritātes mehānismā paredzētā finansiālā, personāla vai cita veida palīdzība. Vienlaikus viņš piedāvājis Spānijai Latvijas pieredzi un palīdzību ārējās robežas apsardzībā.
Jauns.lv jau rakstīja, ka šī vēstule izraisījusi neapmierinātību Spānijā. Latvijas Televīzija, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, iepriekš vēstīja, ka Spānijas puse tās toni uztvērusi kā augstprātīgu. Īpaši uzsvērts, ka Spānijas karavīri pašlaik piedalās Latvijas aizsardzībā NATO spēku sastāvā.
Pēc notikušā premjers Andris Kulbergs (AS) Dombravam norādījis, ka turpmāk šāda saziņa ar ārvalstīm jāsaskaņo ar Ārlietu ministriju. Savukārt Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzsvēris, ka Latvija ir solidāra ar Spāniju un pateicīga par tās ieguldījumu Latvijas drošībā.
Dombravas vēstule tapusi pēc migrācijas krīzes Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. Spānijas iekšlietu ministrs paziņojis, ka pilsētā ieradušies 72 000 nelegālo migrantu, bet vismaz 72 cilvēki gājuši bojā, mēģinot tur nokļūt.