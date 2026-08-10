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Vakar 20:53
VIDEO: Kadagā uz gājēju pārejas kravas auto notriecis nepilngadīgu riteņbraucēju
Pirmdienas pēcpusdienā Ādažu novada Kadagā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā cietusi nepilngadīga velosipēdiste. Meitene pēc negadījuma ar gūtajām traumām nogādāta slimnīcā.
Valsts policija informē, ka šodien plkst. 17.20 saņemts izsaukums uz Kadagu, kur uz gājēju pārejas ceļu satiksmes negadījumā, saduroties ar kāda vīrieša vadīto "Volvo" kravas automašīnu ar piekabi, cietusi nepilngadīga velosipēda vadītāja.
Negadījuma rezultātā meitene guvusi traumas, un notikuma vietā bija nepieciešama mediķu palīdzība. Pēc tam cietusī nogādāta ārstniecības iestādē. Plašāka informācija par viņas veselības stāvokli pašlaik nav sniegta.
Valsts policija turpina darbu notikuma vietā un skaidro precīzus negadījuma apstākļus.