Ministru prezidents Andris Kulbergs nācis klajā ar labām ziņām strādājošiem vecākiem
Strādājošie vecāki arī nākamgad varēs saņemt vecāku pabalstu līdzšinējā apmērā. Par tā saglabāšanu pirmdien vienojušies koalīcijas partneri, paziņoja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS)
Premjers skaidroja, ka jautājums saistīts ar grozījumiem Maternitātes un slimības apdrošināšanas likumā, ko rosinājusi "Jaunā vienotība" (JV). Viņš norādīja, ka cilvēkiem nepieciešama skaidrība par atbalsta saglabāšanu arī pēc šā gada, lai nerastos nenoteiktība saistībā ar nākamās valdības budžeta lēmumiem.
JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics informēja, ka nākamnedēļ Saeimas ārkārtas sēdē iecerēts virzīt likumprojektu, kas paredzēs arī turpmāk izmaksāt strādājošo vecāku pabalstu 75% apmērā. Viņš pateicās koalīcijas partneriem par atbalstu šai iniciatīvai.
Vienlaikus Finanšu ministrijai uzticēts izvērtēt plānoto izmaiņu fiskālo ietekmi saistībā ar nākamā gada budžeta sagatavošanu.
Jau ziņots, ka JV aicināja koalīcijas partnerus vienoties par vecāku pabalsta saglabāšanu 75% apmērā strādājošiem vecākiem kā pastāvīgu normu, nostiprinot to likumā. Partijas ieskatā tas nodrošinātu paredzamību ģimenēm un palīdzētu veiksmīgāk savienot darba gaitas ar bērna aprūpi.