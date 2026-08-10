Jaunais mācību gads klauvē pie durvīm, bet IZM tikai tagad atjēdzas, ka grib mainīt pedagogu atalgojuma sistēmu
Vien dažas nedēļas pirms jaunā mācību gada Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavojusi izmaiņas jaunajā pedagogu algu finansēšanas modelī "Programma skolā", kuru paredzēts ieviest jau no nākamā mācību gada.
Viens no priekšlikumiem paredz izmaiņas vidusskolām. 2026./2027. mācību gadā valsts finansējumu pedagogu algām varētu saņemt arī 10.–12. klašu grupas, kurās ir vismaz 15 skolēni. Pašlaik noteiktais slieksnis ir 30 skolēni. Ja skolēnu būs mazāk, finansējumu aprēķinātu atbilstoši faktiskajam skolēnu skaitam.
IZM skaidro, ka šāds pārejas periods dotu pašvaldībām vairāk laika, lai pielāgotu savu skolu tīklu jaunajai sistēmai un izlemtu, kuras skolas un izglītības programmas ilgtermiņā saglabāt.
Atsevišķām skolām paredzēti elastīgāki nosacījumi arī attiecībā uz skolēnu skaitu. 1.–6. klašu grupās būtu pieļaujamas skolēnu skaita svārstības 25% robežās, bet 7.–9. klasēs – 10% robežās. Savukārt vidusskolas posmā pārejas periodā līdz 2027. gada septembrim pietiktu ar vismaz 15 skolēniem klašu grupā.
Vairāk brīvības paredzēts dot arī skolu direktoriem. Plānots atcelt pašreizējo 2% ierobežojumu, kas nosaka, cik lielu daļu valsts piešķirtās naudas drīkst pārdalīt starp skolotāju, atbalsta personāla un skolu vadības algām. Tas ļautu skolām finansējumu izmantot atbilstoši reālajām personāla vajadzībām.
Izmaiņas gaidāmas arī tālmācībā. Pašvaldību skolām, kas 1.–9. klasē līdztekus klātienes mācībām piedāvā tālmācību, paredzēts palielināt finansējumu. IZM norāda, ka tas varētu palīdzēt nodrošināt Latvijas izglītības pieejamību arī ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas bērniem. Tālmācības programmās vienlaikus būs nepieciešami vismaz 15 skolēni klašu grupā.
Jaunais pedagogu algu finansēšanas modelis "Programma skolā" pilnībā stāsies spēkā šā gada 1. septembrī. Atšķirībā no līdzšinējā principa "Nauda seko skolēnam" jaunās sistēmas mērķis ir mazināt skolotāju atalgojuma atkarību no skolēnu skaita konkrētajā pašvaldībā.
Reformas īstenošanai 2026. gadā paredzēti papildu 45 miljoni eiro. Pilnu valsts finansējumu varēs saņemt skolas, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem, tostarp prasībām par skolēnu skaitu, skolas lielumu un tās atrašanās vietu.
Tieši prasības par minimālo skolēnu skaitu iepriekš izraisījušas plašas diskusijas. Pašvaldības un izglītības nozares pārstāvji bažījušies, ka pārāk stingri kritēriji varētu apdraudēt mazāku skolu pastāvēšanu, īpaši Latvijas reģionos un lauku teritorijās.