Kāpēc vajadzētu biežāk smaidīt savam sunim? Zinātnieki atklājuši interesantu iemeslu
Suņu saimniekiem droši vien nav sveša sajūta, ka viņu mīlulis spēj nolasīt cilvēka emocijas. Tagad zinātnieki noskaidrojuši, kas notiek suņa smadzenēs, kad tas redz priecīgu vai dusmīgu cilvēka seju. Izrādās, mūsu smaids sunim var būt sava veida atalgojums.
Vīnes Universitātes pētnieki eksperimentā iesaistīja 14 suņus, kuriem smadzeņu skenēšanas laikā rādīja cilvēku seju attēlus. Kad suņi redzēja priecīgus un smaidošus cilvēkus, aktivizējās smadzeņu daļa, kas saistīta ar atalgojuma un patīkamu sajūtu uztveri. Iepriekšējos pētījumos konstatēts, ka suņiem šī pati smadzeņu zona aktivizējas, piemēram, gaidot gardumu vai sajūtot pazīstama cilvēka smaržu.
Pētniece Laura Kuaja skaidro, ka rezultāti liecina – priecīgai cilvēka sejai suņa uztverē ir pozitīva nozīme. Turklāt tas attiecas ne tikai uz saimnieku. Līdzīga smadzeņu reakcija novērota arī tad, kad suns redzējis smaidošu svešinieku.
Pētnieki suņiem rādīja arī sejas, kas pauda dusmas, bailes un skumjas. Suņi spēja atšķirt pozitīvas emocijas no negatīvām, taču viņu smadzeņu atalgojuma sistēma aktivizējās tikai, ieraugot priecīgu seju. Savukārt dažādās negatīvās emocijas suņi, šķiet, nenošķir tik precīzi.
Zinātnieki uzskata, ka šādas spējas suņiem attīstījušās tūkstošiem gadu ilgās kopdzīves ar cilvēkiem laikā. Pieradināšanas procesā suņi attīstījuši īpašas sociālās prasmes, kas palīdz uztvert cilvēku uzvedību un emocijas, lai gan abas sugas evolucionāri ir ļoti atšķirīgas.
Pētījuma autori cer, ka atklājumi palīdzēs cilvēkiem labāk saprast savus četrkājainos draugus un sazināties ar tiem. Kā norāda Kuaja, suni iespējams atalgot ne tikai ar kārumu vai uzslavu – būtiska nozīme var būt arī vienkāršam smaidam. Pētnieces padoms ir pavisam vienkāršs: smaidiet savam sunim biežāk.