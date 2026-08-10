Austrumu pierobežā gaidāmi papildu drošības pasākumi
Ministru kabinets otrdien nāks klajā ar plašāku informāciju par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā.
Preses konferencē piedalīsies Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), Krīzes vadības centra vadītājs pulkvedis Arvis Zīle, aizsardzības ministrs Raivis Melnis un iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA). Konferencei varēs sekot līdzi arī tiešraidē Ministru kabineta tīmekļvietnē un "Facebook".
Jau iepriekš Kulbergs paziņoja, ka augustā paredzēti papildu iekšlietu un aizsardzības dienestu pasākumi, lai pastiprinātu Latvijas austrumu robežas apsardzību un pēc iespējas ierobežotu nelegālo migrāciju. Latvijas robeža ar Baltkrieviju vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža.
Viens no apspriestajiem risinājumiem ir Pāternieku robežpunkta slēgšana. Tomēr valdība pagaidām šādu lēmumu nav pieņēmusi, jo lielākā daļa nelikumīgo robežas šķērsošanas mēģinājumu nenotiek pašā robežkontroles punktā. Premjers uzsvēris, ka, lemjot par turpmāko rīcību, galvenais apsvērums būs valsts drošība.
Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava savukārt norādījis, ka Iekšlietu un Aizsardzības ministrija kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) plāno vēl ciešāku sadarbību. Tiek vērtēti arī citi risinājumi, lai pēc iespējas samazinātu nelikumīgas Latvijas robežas šķērsošanas mēģinājumu skaitu.
Augustā un septembrī Sēlijā un Latgalē paredzētas vairākas militārās mācības, kurās piedalīsies arī NATO sabiedroto spēki. Daļa sabiedroto karavīru mācību laikā atradīsies tuvāk Latvijas austrumu robežai. Aizsardzības ministrija gan uzsver, ka pašas mācības nav tieši saistītas ar nelegālās migrācijas apkarošanu.
Latvijas pierobežā ar Baltkrieviju līdz gada beigām ir spēkā pastiprināts robežapsardzības režīms. Tas ieviests saistībā ar paaugstināto nelegālās migrācijas spiedienu no Baltkrievijas puses.