Sešas nedēļas nogales Rīgas centrā divas ielas pārtaps par gājēju ielām
No 14. augusta Rīgas centrā gaidāmas pārmaiņas. Sešas nedēļas nogales Alberta iela un daļa Antonijas ielas tiks atvēlēta tikai gājējiem, informē Rīgas dome.
Gājēju ielas režīms Alberta ielā un Antonijas ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Elizabetes ielai darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piektdienās plkst. 20 un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktij.
Gājēju ielu režīms tiks organizēts ar atbilstošām ceļa zīmēm, kas noteiks dzīvojamās zonas statusu, aizliegs caurbraukšanu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kā arī transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu ielu malās. Lai nodrošinātu operatīvā transporta piekļuvi un iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem, uz brauktuves netiks izvietoti fiziski šķēršļi.
Iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar ielās esošajiem restorāniem un kafejnīcām. Nedēļas nogalēs uzņēmēji, saskaņojot to ar pašvaldību, varēs paplašināt savas terases, kā arī piedāvās apmeklētājiem īpašus piedāvājumus.
Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes komitejas priekšsēdētāja Marta Kotello (P) skaidro, ka tiks turpināta pērn sāktā tradīcija, ka Rīgas ielas uz brīdi pārtop par kopīgu satikšanās, pastaigu un svētku vietu.
Gājēju ielu darbības laikā transportlīdzekļus ielu malās novietot nebūs atļauts. Vienlaikus iedzīvotāji saglabās iespēju iebraukt un izbraukt no savu īpašumu iekšpagalmiem, bet uzņēmumiem tiks nodrošināts noteikts laiks preču piegādei.