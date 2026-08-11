Rīga liesmās: kā Latvija mācījās cīnīties ar uguni
Pirms ugunsdzēsēji kļuva par profesionāliem glābējiem, cīņa ar liesmām bija visas pilsētas kopīgs pienākums. Taču ugunsgrēki, kas izpostīja Rīgu un citas Eiropas pilsētas, pamazām radīja dienestu, kādu pazīstam šodien.
Spožām pogām ķiverēs tie pa jumtiem šiverē… Tāds skaitāmpantiņš savulaik bija veltīts ugunsdzēsējiem. Kaut gan ugunsdzēsēju uniformas tradicionāli ir izcēlušās ar zināmu šiku, viņu dienestam ar ārēju izrādīšanos pamaz kopēja. Uz degoša jumta, nojaucies ar sodrējiem, neko daudz nepastilosi. Bet bija taču laiki, kad cilvēki vispār iztika bez īpaši apmācītiem ugunsdzēšanas meistariem!
Jau no senseniem laikiem uguns cilvēkiem sagādāja ne tikai siltumu, bet reizēm, kad izlauzās brīvībā, arī radīja problēmas. Tādēļ jau sengrieķu gudrākie prāti projektēja ugunsdzēsības sūkņus, bet Senajā Romā tika organizētas ugunsdzēsības brigādes. Viduslaikos ugunsgrēku dzēšana notika primitīvāk: ugunsgrēkus dzēst devās pilsētnieku pūļi, kuru specializācija bīstamajā darbā atbilda to ikdienas arodam – namdariem uz nelaimes vietu jāatgādā kāpnes, aldariem – spaiņi, bet viņus visus procesā vadīja saprotošākie skursteņslaucītāji. Kad ūdens liešana vairs nelīdzēja, atlika ar ugunsdzēsēju ķekšiem noārdīt kaimiņu ēkas, lai ugunij nebūtu, uz kurieni pārsviesties.
Iespējams, pēc Eiropā slavenākā ugunsgrēka – Londonas degšanas 1666. gadā – izveidojās apdrošināšanas sabiedrības, kas pret savlaicīgu iemaksu piedāvāja cietušajiem atlīdzināt zaudējumus. Lai iespējami daudz no ieņemtās naudas paliktu pašām sabiedrībām, tās organizēja savas glābēju komandas, kuru uzdevums bija uguni iespējami ātri nodzēst. Itin drīz, 1686. gadā, tika izveidota pasaulē pirmā profesionālo ugunsdzēsēju vienība – četrus ugunsdzēsības speciālistus ar divu guldeņu nedēļas algu darbā pieņēma Vīne. Apmēram tajā pašā laikā, 17. gadsimta otrajā pusē, Nīderlandē sāka izgatavot buru audekla vai ādas šļūtenes, kas ļāva ugunsdzēsējiem piekļūt tuvāk ugunij, neapdraudot visu sūkni darbinošo komandu.
Rīgai nelaimīgais maijs
Rīga šajā ziņā ne ar ko neatšķiras no citām Eiropas pilsētām. 1215. gadā rīdzinieki ir spiesti noskatīties, kā nodeg bīskapa baznīca un sēta, bet no tās – savukārt krietna daļa pilsētas. 1293. gadā, kad Rīga atkal pamatīgi izdeg, tiek pieņemti būvnoteikumi, kas prasa ēkām celt mūra sienas un likt nedegošus jumtus. Tā kā tas ir dārgāk un grūtāk, rīdzinieki vēl diezgan ilgi vilcinās, vairāk domājot par saviem naudas makiem nekā par kopējo drošību. 1376. gadā tiek pieņemti visai detalizēti noteikumi par rīcību, izceļoties ugunsgrēkiem, kur noteikti dažādu amatu pienākumi un prasība pēc naktssardzes.
Ugunsnelaimju ziņā Rīgai nelaimīgs ir maijs. Trijos dažādos gadsimtos vienā un tajā pašā datumā – 21. maijā – izceļas postoši ugunsgrēki. 1547. gadā nodeg liela daļa pilsētas un arī Doms zaudē torni un ērģeles. 1677. gadā pilsētā nodeg vairāk nekā divi simti māju, kā arī Sv. Pētera un Sv. Jāņa baznīcas. Ugunsgrēka izraisīšanā vaino un ar nāvi soda divus iebraucējus. Savukārt 1721. gadā pēc zibens spēriena aizdegas Sv. Pētera baznīcas tornis, un, lai gan dzēšanas darbos iesaistās pat tobrīd Rīgā esošais Krievijas cars Pēteris I, tornis nodeg un gāzdamies aizdedzina arī apkārtējās mājas.
Karš un jauns sākums
Grūts laiks ugunsdzēsējiem ir Pirmais pasaules karš. Ugunsdzēsēji pieder pie profesijām, kuru pārstāvjus armijā neiesauc, tomēr malā tie nepaliek. Pirmā pasaules kara laikā, aizstāvot Rīgu, ugunsdzēsēji izveido savu frontes sanitāru vienību, kas, riskējot dzīvībām, iznes ievainotos no ugunslīnijas.
Pēc Pirmā pasaules kara no iepriekš izveidotās ugunsdzēsības darba struktūras pāri palikuši gandrīz tikai cilvēki. Tehnika ir aizvesta, ēkas izpostītas. Lai risinātu daudzās un dažādās problēmas, ar kādām Latvijas ugunsdzēsējiem jāsaskaras, 1921. gada vasarā sanāk Vislatvijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju kongress, kurā pārstāvētas 76 biedrības. Tā kā tikai dažās lielajās pilsētās ir arodnieciskā jeb profesionālā ugunsdzēsēju komanda, viss darba smagums jāuzņemas brīvprātīgajām biedrībām, kurām pašām sevi arī jāapgādā. Ugunsdzēsēji savās sanāksmēs un publikācijas bieži norāda, ka pašvaldības labprātāk pietaupa līdzekļus citiem mērķiem, jo “pie mums jau nedeg”. Tomēr statistika rāda, ka Latvija ir zeme, kur deg gan, turklāt vairāk nekā citur. Deg gan sodrēju pilnie māju skursteņi, gan arī rūpniecības uzņēmumi.
Ne vienmēr ugunsgrēkus izdodas laikus nodzēst dažādu sadzīvisku problēmu vai vienkārši līdzekļu trūkuma dēļ. Tā 1923. gadā Dzelzavā līdz pamatiem nodegusi rija un šķūnis, jo pagastā nav bijis nekādu ugunsdzēšanas rīku. Lai aina būtu pilnīga, jāpiebilst, ka ugunsgrēku izraisījis viens no linu malējiem, kurš darba vietā sadomājis uzsmēķēt. Vēl viens piemērs: tā paša 1923. gada februārī nodegusi Pitalovas muiža, jo visas ūdens ņemšanas vietas tuvākajā apkaimē bija aizsalušas...
Pārlapojot divdesmito gadu hronikas, redzam, ka lielu daļu ugunsgrēku izraisa skursteņos aizdegušies sodrēji. Diezgan bieži pavīd arī ieraksti par to, ka ugunsdzēsēji saņēmuši viltus zvanus par ugunsgrēkiem. Laikam jau tolaik tā neuzvedīgiem cilvēkiem bija sava veida izklaide. Piemēram, 1923. gada 12. aprīlī ar pusotras stundas starpību saņemti divi maldinoši zvani, dienu vēlāk vēl viens. Protams, neizpaliek arī ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumi.
Visu rakstu par Latvijas ugunsdzēsības atīstību un lielākajiem ugunsgrēkiem lasi žurnāla "Latvijas Noklusētā Pagātne" jaunajā numurā. Vēl tajā ir stāsts par aktiera Arņa Līcīša kinolomām, raksti par laika skaitīšanas īpatnībām senajā Rīgā, mūsu senču cīņu pret ugunsgrēkiem, protestiem pret migrāciju 1988. gadā, saruna ar vēsturnieku Armandu Vijupu par dzīvi viduslaiku pilī, kā arī ieskats Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva aizkulisēs.