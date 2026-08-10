Informācija par Saldus un Cieceres ezeru peldvietu ūdens kvalitāti
Pašvaldība informē, ka Saldus ezera peldvietā konstatēta paaugstināta E. coli koncentrācija un Veselības inspekcija iesaka nepeldēties, īpaši piesardzīgiem jābūt bērniem, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti. Cieceres ezera peldvietā Brocēnos ūdens kvalitāte atzīta par drošu un peldēties atļauts, bet atkārtoto analīžu rezultāti Saldus ezerā gaidāmi nākamās nedēļas sākumā.
Saldus ezera oficiālajā peldvietā konstatēta paaugstināta E. coli baktēriju koncentrācija, tādēļ Veselības inspekcija noteikusi ieteikumu nepeldēties.
Ieteikums īpaši attiecas uz maziem bērniem, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu. Atkārtoti ūdens paraugi jau ir paņemti, un analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā.
Slēdziens par Saldus ezera peldvietas ūdens kvalitāti: “Ieteikums nepeldēties”.
Veselības inspekcija norāda, ka pirms ūdens paraugu ņemšanas Saldus apkārtnē vairākas dienas bija nokrišņi. Intensīvi vai ilgstoši nokrišņi var veicināt virszemes noteci un fekālā piesārņojuma nonākšanu ūdenstilpēs, īslaicīgi paaugstinot mikrobioloģiskā piesārņojuma rādītājus.
Peldūdens kvalitātes pārbaudēs laboratorijā tiek noteikta zarnu nūjiņu un zarnu enterokoku koncentrācija. Šie rādītāji liecina par iespējamu fekālo piesārņojumu un var norādīt uz slimības izraisošu mikroorganismu klātbūtni ūdenī.
Atkārtoti ūdens paraugi Saldus ezera peldvietā paņemti ceturtdien, 30. jūlijā, un to analīžu rezultāti būs zināmi nākamās nedēļas sākumā.
Vienlaikus informējam, ka Cieceres ezera peldvietā Brocēnos veikto pārbaužu rezultāti atbilst noteiktajām prasībām. Peldvietas ūdens kvalitāte ir novērtēta kā droša.
Slēdziens par Cieceres ezera peldvietas ūdens kvalitāti: “Peldēties atļauts”.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot aktuālos norādījumus par peldvietu izmantošanu un sekot līdzi turpmākajai informācijai pēc atkārtoto analīžu rezultātu saņemšanas.