Atklāti jauni fakti Mārupes lietā: mediķe savu vīru un bērnu vispirms iemidzinājusi un pēc tam sazāļojusi
Slepkavību mēģinājumā apsūdzētā mediķe savus tuviniekus vispirms iemidzinājusi un pēc tam injicējusi medikamentus.
Prokuratūra informēja, ka sieviete, būdama ārstniecības persona un izmantojot savas profesionālās zināšanas par medikamentu lietošanu, iedarbību un ievadīšanu organismā, personīgu motīvu vadīta, nolēma noslepkavot savu dzīvesbiedru un mazgadīgo dēlu, viņus noindējot ar medikamentiem.
2025. gada decembra vakarā dzīvesvietā Mārupē apsūdzētā persona, izmantojot abu cietušo uzticēšanos, vispirms iedeva viņiem medikamentus, pēc kuru lietošanas abi aizmiga. Kad cietušie bija nonākuši bezpalīdzības stāvoklī, apsūdzētā persona viņiem gan iekšķīgi, gan injekciju veidā ievadīja dažādus medikamentus.
Apsūdzētajai noziedzīgo nodomu neizdevās īstenot līdz galam no viņas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nākamajā dienā dzīvesvietā ieradās cita persona un izsauca mediķus.
Abi cietušie tika nogādāti ārstniecības iestādē. Medikamentu ievadīšanas rezultātā abiem cietušajiem bija radies dzīvībai bīstams stāvoklis, kas pēc sava rakstura vērtējams kā smagi miesas bojājumi.
Valsts policija iepriekš medijus informēja, ka pēc tuvinieku saindēšanas pati sieviete mēģināja veikt pašnāvību,ar medikamentiem saindējot arī sevi.
Patlaban lieta nodota Rīgas rajona tiesai. Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" iepriekš ziņoja, ka sieviete, iespējams, ģimenes konflikta dēļ saindēja dzīvesbiedru un bērnu. Prokuratūrā gan norāda, ka precīzu motīvu izmeklēšanas laikā nav izdevies noskaidrot.