Katram Saldus novada pirmklasniekam tiks piešķirts 50 eiro pabalsts mācību līdzekļu iegādei
Saldus novada pašvaldība aicina topošo pirmklasnieku vecākus līdz 2026. gada 30. septembrim pieteikties 50 eiro pabalstam mācību līdzekļu iegādei, ja bērns pirmo reizi uzsāk mācības novada skolas 1. klasē. Pabalstu, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, var pieprasīt viens no vecākiem ar deklarēto dzīvesvietu Saldus novadā.
Septembris pamazām tuvojas un sākam gatavoties jaunajam mācību gadam. Saldus novada domes priekšsēdētājs Māris Zusts aicina topošo pirmklasnieku vecākus izmantot pašvaldības doto iespēju un iesniegt iesniegumus par 50 eiro pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei!
Šo pabalstu, neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa, var pieprasīt viens no vecākiem, kura deklarētā dzīvesvieta ir Saldus novadā, par Saldus novadā deklarēto bērnu, kurš pirmo reizi uzsāk mācības Saldus novada pašvaldības izglītības iestādes 1. klasē. Pabalsts tiks pārskaitīts iesniegumā norādītās personas kredītiestādes kontā.
Iesniegumus par pabalsta piešķiršanu var iesniegt līdz 2026. gada 30. septembrim Saldus novada pašvaldības aģentūrā “Sociālais dienests”, Saldū Slimnīcas ielā 3A, vai Brocēnos Skolas ielā 10, vai attālinātajās klientu pieņemšanas vietās pagastos. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus var iesūtīt e-pastā: pabalsti@saldus.lv vai oficiālajā elektroniskajā adresē _DEFAULT@90002119731
Saldus novada domes saistošie noteikumi Nr. 7 “Par vienreizēju pabalstu Saldus novadā deklarētiem bērniem, uzsākot mācības 1. klasē”