Jaunā Aizputes autoosta durvis vērs 1. septembrī
No 1. septembra visi reģionālie autobusi ar galapieturu “Aizpute” tiks novirzīti uz jauno Aizputes autoostu Zvaigžņu ielā 9, kas kļūs par modernu mobilitātes punktu ar stāvvietām un ērtām pārsēšanās iespējām. Līdz 31. augustam reisi turpina kursēt uz līdzšinējo gala pieturu Ceriņu ielā 2a.
No šā gada 1. septembra visi reģionālo autobusu reisi, kuru galapietura ir pietura “Aizpute”, tiks novirzīti uz jauno Aizputes autoostu Zvaigžņu ielā 9 (iepretim veikalam "TOP").
Lai gan jaunās autoostas būvniecības darbi noslēdzās jau jūnijā, autobusu satiksmei to atvērs vienlaikus ar izmaiņām maršrutu tīklā, ko ievieš Autotransporta direkcija sadarbībā ar pārvadātājiem - akciju sabiedrību “Liepājas autobusu parks”, akciju sabiedrību “Talsu autotransports” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas Sabiedriskais autobuss”. Tādēļ līdz 31. augustam autobusi turpina kursēt uz līdzšinējo gala pieturu Ceriņu ielā 2a, Aizputē.
Jaunā autoosta būs ne tikai mūsdienīga vieta sabiedriskā transporta pasažieriem, bet arī mobilitātes punkts ar automašīnu stāvvietām, kur iespējams atstāt savu transportlīdzekli un tālāk ceļu turpināt ar autobusu.
Dienvidkurzemes nova pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā šīs izmaiņas un plānot savus braucienus.