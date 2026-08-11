Kazdangā aizvadīta starptautiska bērnu sadraudzības nedēļa "Drošs, zinošs un dabu mīlošs!"
Kazdangā aizvadīta starptautiska bērnu sadraudzības nedēļa “Drošs, zinošs un dabu mīlošs!”, kurā bērni no Dienvidkurzemes un Skuodas kopīgi apguva ugunsdrošību, pirmo palīdzību un izdzīvošanas prasmes, iepazina dabu un kultūru, kā arī stiprināja sadarbību un draudzību. Pasākums notika Interreg Latvija–Lietuva programmas projekta CAFIGS ietvaros.
Piedzīvojumiem bagāta nedēļa, jaunas draudzības un vērtīgas zināšanas - tieši tā Kazdangā aizvadīts starptautiskais bērnu sadraudzības pasākums "Drošs, zinošs un dabu mīlošs!"
Jūlija nogalē bērni no Dienvidkurzemes novada un Lietuvas Skuodas rajona kopā pavadīja nedēļu, kurā ik diena bija piepildīta ar jauniem atklājumiem, praktiskām nodarbībām un kopīgiem piedzīvojumiem.
Nedēļas laikā bērni viesojās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kur tuvāk iepazina ugunsdzēsēju ikdienu, glābšanas tehniku un ekipējumu, Kalvenes feldšerpunktā apguva pirmās palīdzības pamatus, Aizputes radošajā Brumsona dārzā pašu rokām izgatavoja koka zīmuļu turētājus, bet Pāvilostas mežos pārbaudīja savas spējas izdzīvošanas skolā, mācoties sadarboties komandā un pārvarēt dažādus izaicinājumus.
Neizpalika arī dabas un kultūras iepazīšana - dalībnieki viesojās Pāvilostas novadpētniecības muzejā, iepazīstot piejūras zvejniecības tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu, devās izzinošās pastaigās pa Kazdangas dabas takām, satika Kazdangas Mini ZOO iemītniekus un kopā aizvadīja daudzas citas saliedējošas aktivitātēs.
Šī nedēļa bērniem sniedza daudz vairāk nekā jaunas zināšanas - tā bija iespēja iepazīt vienaudžus no kaimiņvalsts, mācīties vienam no otra, stiprināt sadarbības prasmes un iegūt jaunus draugus.
Sirsnīgs paldies visiem sadarbības partneriem, kuri dalījās savās zināšanās un palīdzēja bērniem radīt tik daudzveidīgu un aizraujošu programmu! Īpašs paldies Skuodas bērniem, skolotājiem un Skuodas rajona pašvaldībai par lielisko sadarbību un kopā pavadīto laiku.
Par projektu: Pasākums tika īstenots Interreg Latvija-Lietuva programmas 2021.-2027. gadam projekta Nr. LL-00228 "Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas, CAFIGS” ietvaros.