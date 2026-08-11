Liepājā turpinās jaunu mājokļu attīstība - ekspluatācijā nodots daudzdzīvokļu nams
Liepājas būvvalde 2026. gada 5. augustā pieņēmusi ekspluatācijā pirmo no jaunākajiem mājokļu projektiem—daudzdzīvokļu māju Celtnieku ielā 12A, kamēr pilsētā vienlaikus turpinās vairāku citu energoefektīvu dzīvojamo ēku būvniecība. Pieaugot pieprasījumam pēc kvalitatīviem mājokļiem, dažādās vietās top desmitiem jaunu dzīvokļu ar mūsdienīgām ērtībām un autostāvvietām.
2026. gada 5. augustā Liepājas būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā jaunuzbūvēto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Celtnieku ielā 12A. Tas ir pirmais no vairākiem pēdējos gados Liepājā uzsāktajiem jauno mājokļu projektiem, kas nodots ekspluatācijā. Vienlaikus dažādās pilsētas vietās turpinās vai noslēgumam tuvojas vairāku citu daudzdzīvokļu namu būvniecība.
Būvdarbi Celtnieku ielā 12A uzsākti 2025. gada 3. jūlijā. Jaunuzbūvētajai mājai ir trīs stāvi un divas sekcijas ar atsevišķām ieejām. Tajā izbūvēti 12 divu līdz četru istabu dzīvokļi, no kuriem pašlaik pieejami vēl ir divi. Katram dzīvoklim ir balkons, savukārt slēgtajā pagalmā iedzīvotājiem iekārtotas autostāvvietas. Labiekārtojot teritoriju, tās rietumu pusē saglabāti esošie koki, ierīkots bērnu rotaļu laukums un atpūtas zona. Būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs ir SIA “BG NAMS”, bet būvprojektu izstrādājusi SIA “Būvmeistars 2R”.
Vienlaikus, reaģējot uz iedzīvotāju pieprasījumu pēc kvalitatīviem un energoefektīviem mājokļiem, jaunu dzīvojamo ēku būvniecība turpinās arī vairākās citās pilsētas vietās:
- Debess ielā 1 paredzēta sešstāvu ēka ar pagrabstāvu un 58 dzīvokļiem, kur mājokļi būs pieejami gan īrei, gan iegādei. Ēkā atradīsies divu līdz četru istabu dzīvokļi platībā no 37 līdz 84 m², katram dzīvoklim paredzot balkonu vai terasi.
- Debess ielā 2 un 3 paredzēts uzbūvēt trīs dzīvojamās ēkas ar 140 pieejamas īres maksas mājokļiem. Dzīvokļu platība būs no 41 līdz 71 m², tie tiks piedāvāti ar pilnu iekšējo apdari, iebūvētu virtuvi un aprīkotu vannas istabu.
- Dunikas ielā 21 top divstāvu rindu mājas ēka, kurā paredzēti seši atsevišķi mājokļi. Aiz ēkas izbūvēta vienstāvu mūra garāžas ēka desmit garāžu boksiem.
- Klaipēdas ielā 62 paredzēts uzbūvēt piecstāvu māju ar 44 dzīvokļiem. Ēkā būs trīs kāpņutelpas ar liftu, kā arī pazemes autostāvvieta. Pirmajā stāvā iecerētas nedzīvojamās telpas, kas, visticamāk, tiks piedāvātas kā komerctelpas.
- Liedaga ielā 8/14 notiek piecu stāvu mājas būvniecība, kurā kopumā paredzēti 42 dzīvokļi. Pirmā stāva līmenī tiks iebūvētas automašīnu novietnes.
- Pupu ielā 5/9 noslēgumam tuvojas četrstāvu ēkas būvniecība, kur paredzēti kopumā 24 dzīvokļi, kā arī pagraba stāvs un pazemes autostāvvieta. Ēkas plānojumā paredzēti trīsistabu un četristabu dzīvokļi ar balkoniem.
- Saules ielā 15 projektā paredzēti četri atsevišķi būvapjomi, kas paredzēti dzīvojamai un biroju funkcijai. Apakšzemē visus iecerēts savienot ar pazemes stāvu, kur arī atradīsies autostāvvietas. Tostarp paredzēta vēsturiskās ēkas pārbūve, tai paredzot darījumu iestāžu ēkas funkciju un dzīvojamās telpas ēkas augšējos stāvos.
- Vītolu ielā 13 notiek daudzdzīvokļu ēkas ar pazemes autostāvvietām būvniecība, kur paredzēts izbūvēt 44 dzīvokļus, sākot no divām līdz piecām istabām.
Projektēšanas stadijā ir arī vēl citi jaunu daudzdzīvokļu ēku projekti, kā arī vienlaikus tiek atjaunoti vairāki vēsturiski nami, pielāgojot tos mūsdienu dzīvesveidam un vajadzībām.