Traģēdija Priekulē: zināms, vai vīrieša piekaušanā līdz nāvei vainotais policists paliks aiz restēm
Kurzemes apgabaltiesa pirmdien atstāja spēkā piemēroto apcietinājumu Valsts policijas darbiniekam, kurš aizturēts aizdomās par vīrieša nāvējošu piekaušanu Priekulē.
Drošības līdzekli bija pārsūdzējis aizturētā aizstāvis.
Jau ziņots, ka pilsētas svētku laikā Priekulē izcēlās konflikts starp vairākām personām, kura laikā ārpus darba pienākumu pildīšanas stiprā alkohola reibumā esošais policists vienam vīrietim nodarīja nāvējošus miesas bojājumus. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi centās viņam palīdzēt, tomēr vīrietis ātrās palīdzības automašīnā nomira.
Aģentūras LETA rīcībā esošā informācija liecina, ka apcietinātais ir policijas jaunākais inspektors Andis Silnieks, kura amats bija saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Policijā viņš dien kopš 2022. gada septembra, un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Savukārt bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis.
Iekšējās drošības birojā (IDB) informēja, ka kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 125. panta trešās daļas - par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei.
Kurzemes rajona tiesa iepriekš aizturētajam policistam kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Aizturētais, kurš bija stiprā alkohola reibumā, izmeklētājiem apgalvojis, ka neatceras notikušo, intervijā Latvijas Televīzijai atzina Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.