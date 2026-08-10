Muzeja apmeklējums būs saistošs gan mākslas cienītājiem, gan vēstures interesentiem.
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Vakar 21:44
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs pievienojies "Goda Ģimene" pulciņam
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs pievienojies programmai “Goda ģimene”, piedāvājot daudzbērnu ģimenēm ar derīgu apliecību muzeja apmeklējumu bez maksas. Atklājiet mākslas un Saldus vēstures ekspozīcijas, tostarp Jaņa Rozentāla oriģināldarbus un “Sapņu torni”.
Saldus novada pašvaldība ziņo, ka Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs ir pievienojies programmai “Goda ģimene”.
No šī brīža daudzbērnu ģimenes ar derīgu “Goda ģimene” apliecību muzeju var apmeklēt bez maksas – tiek piemērota 100% atlaide.
Atklājiet vietu, kur satiekas māksla, vēsture un izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla stāsts.
Muzejā iespējams:
- apskatīt Jaņa Rozentāla agrīnā perioda oriģināldarbus un viņa personīgās lietas;
- iepazīt ekspozīciju “Jaņa Rozentāla Sapņu tornis”;
- doties aizraujošā ceļojumā cauri vairāk nekā 700 gadu ilgajai Saldus vēsturei ekspozīcijā “Saldus 1253–1940”.
Muzeja apmeklējums būs saistošs gan mākslas cienītājiem, gan vēstures interesentiem, gan ģimenēm, kuras vēlas kopā pavadīt kvalitatīvu, izzinošu un iedvesmojošu brīvo laiku.