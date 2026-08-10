Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ruba” atklāts vēl viens korpuss
Saldū atklāts pārbūvētais sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Ruba” otrais korpuss ar 60 jaunām gultas vietām, pieejamības uzlabojumiem un atjaunotām koplietošanas telpām. Projektā, ko īstenojis Latvijas Sarkanais Krusts, investēti vairāk nekā 882 tūkstoši eiro, paplašinot kvalitatīvu aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā un reģionā.
28. jūlijā, Saldus novada domes priekšsēdētājas vietniece izglītības, sociālajā un kultūras jomā Inta Vanaga, pašvaldības izpilddirektore Nellija Kleinberga, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” vadītāja Inta Briede un aģentūras Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Agrita Skujeniece apmeklēja jaunatklāto sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Ruba” otro korpusu.
Šā gada jūlija sākumā biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” atklāja pārbūvēto sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Ruba” 2. korpusu, kurā tiek nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Bijušās Rubas skolas ēkā atjaunotas un centra vajadzībām pielāgotas telpas un infrastruktūra, izveidojot vēl 60 gultas vietas. Gaišajās, plašajās un mājīgajās istabās dzīvo divi vai trīs centra iemītnieki.
Iemītnieku kopīgām aktivitātēm pilnībā atjaunota un pārbūvēta bijusī skolas sporta zāle un tai piegulošās telpas. Jaunajā atpūtas zālē turpmāk notiks koncerti, kultūras pasākumi un svētku svinības.
Ēkā ierīkots lifts, nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī pieejami dažādi tehniskie palīglīdzekļi.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” ēkas pārbūvē un labiekārtošanā investējusi vairāk nekā 882 tūkstošus eiro.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ruba” strādā 32 darbinieki, kuri ikdienā rūpējas par iemītnieku labbūtību. Kolektīvā ir 18 aprūpētāji, četri medicīnas darbinieki, četri virtuves darbinieki, sociālais darbinieks un rehabilitētājs. Iestādi vada Aira Pipara.
Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” pirmo sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Ruba” korpusu atklāja 2019. gadā. Arī toreiz tika atjaunotas un centra darbībai pielāgotas telpas, radot mājīgu, gaišu un mūsdienīgu vidi. Pirmajā korpusā ir 78 gultas vietas.
SAC “Ruba” dzīvo klienti gan no Saldus novada, gan no citiem novadiem.