Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa
No 1. septembra Dienvidkurzemes novadā stāsies spēkā paaugstinātas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko nosaka pieaugušās apstrādes tarifu izmaksas, minimālās algas kāpums un konteineru marķēšanas prasības. Izmaiņas ietekmēs visu novada iedzīvotāju rēķinus, taču tos var mazināt, aktīvi šķirojot atkritumus, īpaši BIO frakciju.
No šā gada 1. septembra Dienvidkurzemes novadā plānotas izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksā. Izmaiņas saistītas ar minimālās darba algas pieaugumu, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par vienotu atkritumu konteineru marķēšanu, kā arī SIA “Liepājas RAS” poligona “Ķīvītes” atkritumu apstrādes tarifa izmaiņām, kas stājas spēkā šā gada no 1. augusta.
Dienvidkurzemes novadā atkritumus apsaimnieko Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” un pilnsabiedrība “Vides pakalpojumu grupa. “Eco Baltia vide” Dienvidkurzemes novadā atbild par atkritumu apsaimniekošanu no valsts autoceļa A9 Rīga (Skulte) - Liepāja līdz novada ziemeļu robežai. Savukārt, “Vides pakalpojumu grupa” par novada dienvidu daļu.
Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu iemesli
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi paaugstinātu SIA “Liepājas RAS” atkritumu apstrādes tarifu atkritumu poligonā “Ķīvītes”, kas stājās spēkā šā gada 1. augustā. Atkritumu apstrādes tarifs ir viena no izmaksu pozīcijām, kas veido kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksu.
Ņemot vērā atkritumu apstrādes tarifa pieaugumu poligonā “Ķīvītes”, kā arī valstī noteiktās minimālās darba algas palielinājumu, degvielas cenu kāpumu un konteineru uzturēšanas izmaksu pieaugumu, Dienvidkurzemes novada dome 30. jūlija sēdē apstiprināja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā no šā gada 1. septembra.
Šīs izmaiņas ietekmēs kopējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Dienvidkurzemes novada iedzīvotājiem.
Nešķiroto sadzīves atkritumu un BIO atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1. augusta un 1. septembra
Ņemot vērā faktisko pakalpojuma sniegšanas izmaksu pieaugumu, maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaugumu skatīt tabulās.
SIA "Eco Baltia vide"
Veidi kā samazināt atkritumu apsaimniekošanas maksu
Samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas var ikviens, ieviešot vienkāršus ikdienas paradumus:
- apdomīgi plānojot pirkumus, iespējams izvairīties no lieka iepakojuma un pārtikas izšķērdēšanas,
- regulāra atkritumu šķirošana samazina nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu,
- stikla, papīra, plastmasas un metāla iepakojumu iespējams nodot bez maksas,
- BIO atkritumu apsaimniekošana ir ievērojami lētāka, nekā nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana. Tas ļauj retāk izvest sadzīves atkritumus vai izmantot mazāka tilpuma konteineru, tādējādi samazinot ikmēneša izdevumus.