Kulbergs nosauc politiskos spēkus, ar kuriem sadarbību kategoriski noraida
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) patlaban neizslēdz pēc 15. Saeimas vēlēšanām sadarbību ar opozīcijā esošo partiju "Latvija pirmajā vietā" (LPV), tomēr norāda uz nopietnām bažām par vairākiem šī politiskā spēka pārstāvjiem.
Aģentūras LETA raidierakstā "Kas tas vispār bija?" Kulbergs, komentējot iespējamos nākamās koalīcijas veidošanas scenārijus, atzina, ka pozitīvi vērtē LPV priekšsēdētāju Aināru Šleseru, taču piesardzību raisa atsevišķi partijas deputāti un personas, kas darbojas politiskā spēka rindās.
Premjers norādīja, ka tieši LPV komandas sastāvs rada jautājumus par potenciālas sadarbības perspektīvām. Viņaprāt, partijā apvienojušies savstarpēji ļoti atšķirīgi un pretrunīgi vērtēti cilvēki, kas sarežģī iespēju jau tagad viennozīmīgi prognozēt partnerību nākamajā parlamenta sasaukumā.
Vienlaikus Kulbergs uzsvēra, ka lēmumus par iespējamo valdības modeli noteiks vēlēšanu rezultāti, tādēļ patlaban esot pāragri izdarīt galīgus secinājumus. Viņš gan neslēpa, ka sadarbībai ar LPV saskata būtiskus šķēršļus.
Lai arī Kulberga ieskatā vilkt jebkādas "sarkanās līnijas" nav nepieciešams, jo koalīciju sastāvus nosaka vēlētāji, attiecībā uz partiju "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" un "Stabilitātei!" sarakstiem valdības vadītāja nostāja esot nepārprotama, jo iespēju veidot kopīgu politisku sadarbību ar šiem spēkiem viņš kategoriski noraida.
Komentējot iespējamo sadarbību ar "Progresīvajiem", Kulbergs konkrētu vērtējumu nesniedza. Viņš arī aicināja nesteigties ar nākamās koalīcijas aprisēm, balstoties uz pašreizējiem sabiedriskās domas pētījumiem, norādot, ka priekšvēlēšanu reitingi ne vienmēr precīzi atspoguļo gala rezultātu.
Vēlētāju faktoru Kulbergs tāpat attiecinājis, piemēram, uz to, kāpēc pēc 14. Saeimas vēlēšanām "Apvienotais saraksts" gājis strādāt kādreizējā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) valdībā.