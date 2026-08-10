Pie Centrālās stacijas atklāts murālis "Rīgas Atlantīda"
Pie Rīgas Centrālās stacijas, pilsētnieku un viesu vērtējumam nodots jauns, apjomīgs sienas gleznojums jeb murālis "Rīgas Atlantīda". Jaunais ielu mākslas ...
FOTO: pie Centrālās stacijas atklāts iespaidīgs murālis "Rīgas Atlantīda"
Pirmdienas priekšpusdienā Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielas patiltē pie Centrālās stacijas, pilsētnieku un viesu vērtējumam nodots jauns, apjomīgs sienas gleznojums jeb murālis "Rīgas Atlantīda". Jaunais ielu mākslas darbs ne tikai atdzīvina pilsētvidi, bet arī pievērš uzmanību klimata pārmaiņām un Rīgas zaļajai elpai.
Vērienīgo murāli radījusi pašmāju ielu mākslinieku komanda, kurā apvienojušies Dainis Rudens, Bikti, Uman, Pinka, Kosti un Renārs Caune. Savukārt "Rīgas Atlantīdas" idejisko koncepciju izstrādājuši un darbu kurējuši pats Rudens kopā ar filozofu Igoru Gubenko. Atklāšanas pasākumā pirmdien klātesošie varēja aprunāties ar mākslas darba autoriem un projekta īstenotājiem, novērtējot pilsētvides jaunākos vaibstus.
Kā informēja biedrības "Mākslas birojs" pārstāve Līna Birzaka, murālis tapis Eiropas Savienības programmas "Horizon Europe" projektā "Urban ReLeaf", cieši sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību.
Šī starptautiska projekta ietvaros rīdzinieki kopā ar pētniekiem analizējuši pilsētas gaisa kvalitāti, zaļo teritoriju vitālo nozīmi un tā saukto "karstumsalu" ietekmi pilsētvidē. Rīga nav vienīgā – kopumā sešās Eiropas pilsētās šobrīd norisinās līdzīgas kultūras laboratorijas, kurās mākslinieki, pētnieki un vietējās kopienas meklē veidus, kā par klimata pārmaiņām, pilsētvidi un dabu runāt cilvēkiem saprotamā un vizuāli saistošā valodā.
Interesanti, ka "Rīgas Atlantīda" nav tikai mākslinieku fantāzijas auglis. Tās ideja balstīta reālā pētījumā – koncepcijas izstrādes posmā tika aptaujāti vietējie iedzīvotāji un intervēti dažādu jomu speciālisti. Sarunās, kas kalpoja par pamatu šim ielu mākslas darbam, piedalījās gan zinātnieki, dabas un kultūras eksperti, gan regulāri Rīgas kanālmalas apmeklētāji un pat nejauši sastapti garāmgājēji. Tieši šo dažādo stāstu un skatpunktu apkopojums ļāva radīt murāli, kas atspoguļo rīdzinieku sajūtas par savu pilsētu, dabu un pašu cilvēku tajā.