Otrdien Latviju šķērsos lietus un negaisa mākoņi; gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas
Tuvākajā diennaktī Latvijā brīžiem līs, vietām gaidāms arī pērkona negaiss, prognozē sinoptiķi.
Lietus mākoņi būs gan otrdienas naktī, gan dienā. Negaiss dienā vietām atnesīs ne tikai stipru lietu, bet arī spēcīgas vēja brāzmas un, iespējams, krusu. Palaikam spīdēs saule.
Vējš pūtīs no rietumu puses, naktī piekrastē gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē, dienā visā valstī vēja ātrums brāzmās brīžiem sasniegs 11-16 metrus sekundē, zem negaisa mākoņiem lokāli būs stiprāks vējš.
Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +12..+17 grādiem un dienā nepārsniegs +17..+22 grādus.
Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dienā iespējams pērkona negaiss. Naktī, pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra noslīdēs līdz +15 grādiem. Dienā vējš iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem un brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepārsniegs +20 grādus.