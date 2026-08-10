Latvijas karavīri atgriežas dzimtenē pēc operācijas Kosovā
Ceturtdien, 6. augustā, militārajā bāzē “Lielvārde” svinīgā ceremonijā tika sagaidīti Latvijas kontingenta karavīri, kuri veiksmīgi noslēguši kārtējo rotāciju NATO vadītajā ...
FOTO: sirsnīgi mājās sagaidīti Latvijas karavīri, kas noslēguši dalību NATO operācijā Kosovā
Ceturtdien, 6. augustā, militārajā bāzē “Lielvārde” sirsnīgi mājās tika sagaidīti Latvijas karavīri, kuri veiksmīgi noslēguši rotāciju NATO vadītajā miera uzturēšanas operācijā Kosovā.
“Latvijas karavīri ar savu profesionalitāti, disciplīnu un pašaizliedzīgo dienestu ik dienu apliecina, ka esam uzticams NATO sabiedrotais. Pateicos ikvienam karavīram par godprātīgi paveikto dienestu Kosovā, stiprinot mieru un drošību reģionā, kā arī nesot Latvijas vārdu ar augstu atbildības sajūtu un cieņu,” svinīgajā karavīru sagaidīšanas pasākumā uzsvēra aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Operācijas ietvaros karavīri projām no mājām pavadīja sešus mēnešus. “Tā kā šī ir mana otrā misija, tieši Kosovā, man šis laiks ātri palidoja,” Sargs.lv norāda Nodaļas komandieris kaprālis Viesturs Spigovskis. “Pirmā misija man bija grūtāka, sagatavošanās posms bija grūtāks, viss likās pilnīgi jauns. Otrajā misijā tu jau esi sagatavots. Tu zini, kas tevi tur sagaida. Šī misija bija arī vieglāka – nemieri vispār nebija, bija mierīgas patruļas, tādēļ bija daudz vieglāk.”
Arī ložmetējniekam dižkareivim Kasparam Pīpiņam seši mēneši aizritējuši ātrāk, nekā sākotnēji gaidīts. Viņš uzsver, ka atgriešanās sajūtas dzimtenē nav salīdzināmas ne ar ko citu. “Vienmēr ir forši atgriezties mājās, citādākas sajūtas ir šeit. Nekur nav tik labi kā mājās. Seši mēneši pievarēti, nevaru sagaidīt, kas sekos tālāk,” norāda Pīpiņš.
Vispārējās aprūpes māsa seržante Veronika Avotiņa dienēja bāzes medicīnas centrā, strādājot plecu pie pleca ar citu NATO valstu kolēģiem. “Bija ļoti interesanti sadarboties ar citām valstīm. Skatījāmies, kā viņi strādā, kā strādā viņu karavīri-glābēji,” atminas seržante Avotiņa. “Mums bija arī MASCAL (masu cietušo aprūpes) apmācības, kurās mēs varējām dalīties pieredzē. Mūs diezgan uzslavēja, ka esam ļoti labi! Mēs paņēmām daudz ko no viņiem. Pēc misijas mēs varēsim nodod šo pieredzi nākotnē arī mūsu karavīriem-glābējiem šeit, Latvijā.”
Latvija 2021. gada jūnijā pēc 11 gadu pārtraukuma atsāka dalību NATO vadītajā miera uzturēšanas operācijā Kosovā (KFOR). Operācija tika sākta 1999. gada jūnijā pēc ilgstoša starpetniskā konflikta Balkānu reģionā, un tās mērķis ir nodrošināt drošu vidi, pārvietošanās brīvību un atbalstīt stabilas, demokrātiskas Kosovas attīstību. Latvija KFOR piedalījās arī no 2000. līdz 2009. gadam, bet dalību atsāka pēc NATO aicinājuma, turpinot pildīt savas saistības pret sabiedrotajiem.