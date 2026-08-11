Būtiski pieauguši draudi Krievijas īstenotam dronu uzbrukumam Latvijai tuvāko nedēļu laikā, brīdina analītiķis
Būtiski pieauguši draudi Krievijas īstenotam dronu uzbrukumam Latvijai, kas tiktu maskēti kā tā saucamā “viltus karoga” operācija, Jauns.lv norāda analītiķis Patriks Fors. Viņš uzsver, ka uzbrukumiem Krievija varētu izmantot tās sagrābtos un pārveidotos Ukrainas dronus, un operācija varētu tikt īstenota līdz oktobrī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām.
“Scenāriji potenciālajām provokācijām šobrīd ir vairāki,” uzsver Fors. “Viens no variantiem paredz, ka Krievija dronu uzbrukumus īstenotu ar tās sagrābtajiem un pārveidotajiem Ukrainas droniem.” Viņš atzīmē, ka Lietuvas izlūkdienesti jau 6. augustā ziņoja par to, ka “gūti dati, kas apstiprina to, ka Krievija plāno iespējamus uzbrukumus Baltijas reģionam, uzbrukumā pielietojot pārveidotus Ukrainas dronus”.
“Tāpat gan NATO, gan Ukrainas drošības dienestu pārstāvji guvuši apstiprinājumu tam, ka Krievija sākusi imitēt un ražot Ukrainas tālās darbības rādiusa dronu precīzas kopijas. Nav izslēgts, ka uzbrukumi tiktu īstenoti arī ar šīm imitācijām, vai tās varētu tikt izmantotas papildus Krievijas pārveidotajiem Ukrainas droniem,” norāda analītiķis.
Fors skaidro, ka Krievija sevis īstenotos uzbrukumus varētu “skaidrot” ar vairākām nepatiesām versijām, piemēram, norādot, ka “Ukraina it kā esot apzināti sūtījusi dronus uz Latviju, lai ietekmētu gaidāmās Saeimas vēlēšanas”. “Maigāka versija būtu, ja Krievija vainu noveltu uz sevis algotajiem privātajiem uzņēmumiem, kas darbojas aizsardzības jomā, kas it kā kļūdaini novirzījuši Ukrainas dronus no to lidojumu teritorijām, lai aizsargātu savu valsti. Tomēr šāda versija vairāk kalpotu kā psiholoģisks manevrs, lai vājinātu iedzīvotāju atbalstu Ukrainai.”
Analītiķis norāda, ka potenciālo uzbrukumu mērķis šobrīd tiek uzskatīti objekti Latvijas austrumos, kur mīt vairāk krievvalodīgo iedzīvotāju nekā citos Latvijas novados. Tomēr nav izslēgts, ka varētu tikt skartas arī citas teritorijas.
“Pastāv arī pazīmes, ka “viltus karoga” operācijas ietvaros varētu tikt īstenota teroristiska operācija, kuru mērķis būtu kurināt ekstrēmismu valstī. Šajā kontekstā jāpiemin, ka Talibi tikuši svītroti no Krievijas “teroristisko organizāciju” saraksta un pēc tam uzņemti Maskavā. Kremļa oficiālā versija bija tāda, ka Talibi esot kļuvuši par leģitīmāku politisko spēku, tādēļ vairs neesot tik bīstami, bet mēs zinām, ka mērķis bija sadarbība."
Kāds ir potenciālo operāciju mērķis?
“Provokāciju mērķis būtu ne vien vairot plašāku politisko haosu sabiedroto vidū laikā, kad NATO vēl diskutē par to kā reaģēt uz hibrīdkara provokācijām, bet arī radīt naratīvu Krievijai labvēlīgiem politiskajiem spēkiem pirms gaidāmajām Saeimas vēlēšanām Latvijā,” norāda Fors. “Pētījumi liecina, ka maldīgi apgalvojumi, kas izskanējuši pirmie ietekmē auditoriju astoņas reizes spēcīgāk nekā to atspēkojumi, kas seko vēlāk. Piemēram, apgalvojums, ka Ukrainas droni it kā uzbrukuši objektiem Latvijā, var izplatīties astoņas reizes plašāk nekā vēlākā informācija, kas šo apgalvojumu atspēko un skaidro, ka dronus patiesībā raidījusi Krievija.”
“Vēl viens svarīgs aspekts ir tas, ka liela mēroga propagandas operācijas valsts destabilizēšanai izmaksā vismaz 12 reizes lētāk nekā militārs iebrukums valstī. Septembrī gaidāmās Saeimas vēlēšanas Krievijai būtu unikāla iespēja palīdzēt tai labvēlīgiem spēkiem sagrābt varu valstī un pēc tam to nostiprināt, vairojot savu ģeostratēģisko atbalstu Krievijai, palielinot valsts ekonomisko atkarību, kā arī veicot citas aktivitātes, piemēram, pārņemot sabiedriskos medijus vai izdarot spiedienu uz citiem plašsaziņas līdzekļiem.”
“Manuprāt, cilvēkiem ir svarīgi apzināties to, ka Latvija un Francija šobrīd ir valstis, pret kurām Krievija vēršas īpaši aktīvi, sevis uzsāktā hibrīdkara ietvaros. Pret Franciju Krievija vēršas tādēļ, ka: tā ir vienīgā valsts ES, kurai ir kodolieroči; tā ir viena no ES ģeopolitiskajām līderēm; un pēc tam, kad ASV prezidenta amatā stājās Donalds Tramps, tā kļuva arī par vadošo valsti, kas sniedz atbalstu Ukrainai.”
“Bet pret Latviju Krievija vēršas saistībā ar to, ka valstī ir lielākais krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvars Baltijas valstīs, kā arī oktobrī valstī gaidāmas Saeimas vēlēšanas. Būtiska ir arī Latvijas ģeostratēģiskā nozīmē, turklāt kontroles pārņemšana Latvijā de facto izolētu no NATO spēkiem arī Igauniju. Tāpat Putins uztur īpašas attiecības ar Latviju kopš pirmo reizi to apmeklēja 1967. gadā ar komunistisko skautu organizāciju „Pionieri”. Viņš jau tolaik Rīgu dēvēja par vienu no lielākajām padomju impērijas vēsturiskajām galvaspilsētām.”
Krievija īsteno arī citas cilvēku darbības operācijas Latvijā
Fors norāda, ka paralēli graušanas operācijām, Krievija īsteno arī citas cilvēku darbības operācijas - šobrīd Latvijas austrumos un Rīgā izvietots jūtams skaits FSB un GRU izlūku, kuru mērķis ir dažādā veidā sēt nesaskaņas valstī, tai skaitā iefiltrēties lielos uzņēmumos, lai traucētu to darbību vai īstenotu sabotāžas. “Šiem izlūkiem palīdzību sniedz arī tā saucamie “noderīgie idoti”, kas var būt gan uzņēmumu darbinieki, gan citi civiliedzīvotāji, kuri atrodas propagandas ietekmē.”
“Tāpat kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas izlūkdienestiem ir kļuvis daudz grūtāk izvietot savus aģentus Eiropā. Tā rezultātā valsts vienkāršāku uzdevumu veikšanai aizvien biežāk izmanto "vienreizlietojamos aģentus" — civiliedzīvotājus, kas tiek vervēti sabotāžas, spiegošanas vai propagandas operāciju veikšanai apmaiņā pret nelielu finansiālo atlīdzību.”
“Šīs personas, kas bieži ir vīrieši ar ierobežotu izglītības līmeni, nereti tiek uzrunātas sociālajos medijos, piemēram, “Telegram”, kur tās paudušas prokrieviskus uzskatus. Tur viņiem tiek piedāvāta atlīdzība par nelielu, zema riska uzdevumu veikšanu, piemēram, vandālismu vai ļaunprātīgu dedzināšanu. Šīs personas tiek savervētas tikai vienai misijai, kas nozīmē, kā viņām ir ierobežotas zināšanas par Krievijas izlūkdienestu struktūrām. Turklāt arī Krievijai riski, kas saistās ar šādu cilvēku izmantošanu ir ārkārtīgi zemi.” Analītiķis uzsver, ka šo “aģentu” uzdevumi parasti nav īpaši sarežģīti, tomēr tie iedzīvotājos rada nedrošības sajūtu.
“Hibrīdkara mērķis nav tikai sakaut NATO. Tā ir cīņa par cilvēku prātiem, un centieni mazināt cilvēku politisko gribu, radot visaptverošu nenoteiktības sajūtu,” uzsver Fors.
Redzamākie šādu “aģentu” darbības piemēri
Analītiķis norāda, ka “mācību grāmatas” piemērs šādu savervēto “aģentu” darbībām ir 2024. gada uzbrukums Latvijas Okupācijas muzejam, kad naktī no 27. uz 28. februārī Valentīns Razmerica centās aizdedzināt okupācijas muzeju, iemetot Molotova kokteili muzeja direktores Solvitas Vības kabinetā. “Vietējo varasiestāžu izmeklēšanas rezultāti liecina, ka Razmericu netieši savervēja Tieslietu sistēmai labi pazīstamais Konstantīns Engelss, kurš Daugavgrīvas cietumā tolaik izcieta cietumsodu. Engelss par 4500 dolāriem nolīga starpnieku Vitāliju Lukjanoviču, kurš bija pazīstams ar saviem prokrieviskajiem uzskatiem. Bet pēc tam Lukjanovičs par 2000 eiro savervēja Valentīnu Razmericu. Dedzināšanas operāciju uzraudzīja Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) virsnieks Vladimirs Ļipčenko.”
“Tāpat pēdējā laikā satraukumu vairākās ES valstīs izraisījuši atkārtoti dronu pārlidojumu pār valstu militāriem vai kritiski svarīgiem objektiem. Šeit jāpiemin, ka dronu pārlidojumus var iedalīt divās kategorijās - profesionālās operācijas, kurās tiek izmantoti lielāki droni, un amatieru lidojumos, kas tiek veikti ar komerciāli pieejamiem patērētāju modeļiem. Šos amatieru lidojumus vairākkārt īstenojuši šie savervētie “zemākā līmeņa aģenti”.
Nesenie ziņojumi liecina, ka Krievijas izlūkošanas droni esot uzraudzījuši Eiropas ieroču piegādes Kijivai. Zināms, ka arī šādās operācijās tiek izmantoti tā dēvētie “zemākā līmeņa aģenti”, tostarp Dieters S. un Aleksandrs J., kuri pašlaik stājas tiesas priekšā Minhenes Augstākajā apgabaltiesā. Dieters S. tiek apsūdzēts par nodomu organizēt spridzināšanas un aizdedzināšanas uzbrukumus militārajai infrastruktūrai un rūpniecības objektiem Vācijā, savukārt Aleksandrs J., pēc izmeklētāju domām, viņam esot palīdzējis apzināt potenciālos mērķus un nododot kontaktpersonai fotogrāfijas un video, tostarp par militāro kravu pārvadājumiem. Prokuratūra uzskata, ka šo plānu mērķis bija kavēt Vācijas atbalstu Ukrainai.
“Arī Francijā konstatēti vairāki šādu “vienreizējās lietošanas aģentu” darbības gadījumi, piemēram, sarako plaukstu nospiedumi, kas 2024. gadā tika atstāti uz Holokausta memoriāla, vai vūku galvas novietošana Mošeju priekšā Parīzes reģionā. Tāpat mums ir zināms, ka lielu daļu ugunsgrēku, kas jau kopš jūlija plosa Franciju, organizējis GRU, izmantojot šos “vienreizējās lietošanas aģentus”. Ir apkopotas vairākas liecības no cilvēkiem, kas tiek turēti aizdomās ugunsgrēku izraisīšanā, kas liecina, ka viņi konkrētas darbības veikuši par samaksu. Tomēr šobrīd nav pietiekamu tiešu pierādījumu, lai oficiāli apsūdzētu Krieviju.”
Fors uzsver, ka cīņai pret šiem “vienreizējās lietošanas aģentiem” sadarbība Eiropas sabiedroto valstu vidū ir pastiprinājusies un viens no piemēriem šādai starptautiskajai sadarbībai ir Francijas lēmums noteikt sankcijas un iesaldēt Volodimira Lipčenko aktīvus. "Ukrainā dzimušais GRU virsnieks, kas darbojās ar pseidonīmu “Wlodek Lyakh” tiek saistīts ar vairāku hibrīduzbrukumu organizēšanu Eiropā, tai skaitā ar jau minēto uzbrukumu Okupācijas muzejam Rīgā."