Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs.
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Šodien 13:46
Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs
Sestdien Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs, informēja Valsts policija.
Ap plkst. 12.40 Dobelē kāda 1999. gadā dzimusi sieviete, ar automašīnu "Audi" izbraucot no stāvlaukuma, izraisīja sadursmi ar motorolleru, kuru vadīja 2011. gadā dzimis jaunietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motorollera vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē.
Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.