Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs
Foto: Shutterstock
Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs.
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Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Sestdien Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera vadītājs, informēja Valsts policija.

Dobelē negadījumā cietis nepilngadīgs motorollera ...

Ap plkst. 12.40 Dobelē kāda 1999. gadā dzimusi sieviete, ar automašīnu "Audi" izbraucot no stāvlaukuma, izraisīja sadursmi ar motorolleru, kuru vadīja 2011. gadā dzimis jaunietis. Ceļu satiksmes negadījumā cieta motorollera vadītājs, kurš tika nogādāts medicīnas iestādē.

Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

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