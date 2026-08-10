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Sabiedrība
Šodien 13:30
"Rimi" steidzami atsauc no tirdzniecības populāru pārtikas produktu un vēršas pie Latvijas pircējiem
Mazumtirdzniecības veikalu tīkls "Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minētās preces, teikts uzņēmuma mājaslapā.
Cāļa gaļas šašliks Armeenia Grill kg - EAN: 2323109200000.
Derīguma termiņš: 2026. gada 11. augusts. Piegādātājs: "Hogg Invest OÜ".
Atsaukuma iemesls: iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.
Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, tiek lūgts atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 20. augustam.
Pirkuma čeks ir nepieciešams.
Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas kādi papildus jautājumi, aicina zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.
Veikals atvainojas par sagādātajām neērtībām.