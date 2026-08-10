Šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija
Šajā nedēļas izskaņā plānota Rīgas svētku kulminācija, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Rīgas dzimšanas dienas svinības sāksies piektdienas, 14. augusta, vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā. Tajā saplūdīs elektroniskā mūzika, gaisma, tehnoloģijas un cilvēki. Vakaru atklās starptautisks duets "Maarja Nuut & Nicolas Stocker", turpinājumā uz skatuves kāps Evija Vēbere, "Solo Ansamblis" no Lietuvas, bet noslēgumā uzstāsies grupa "Oil X Gas".
Gardēži svētku dienās būs gaidīti Operas skvērā, kur 14. augustā un 15. augustā durvis vērs Rīgas 825. dzimšanas dienas restorāns "Atver logu uz Rīgu". Divu dienu garumā svētku atmosfēru papildinās daudzveidīgs gastronomiskais piedāvājums, muzikāli akcenti un iespēja baudīt pilsētu nesteidzīgā, viesmīlīgā gaisotnē.
Svinības turpināsies 15. augustā 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas Kongresu nama un citviet.
11. novembra krastmalā programmā "Atver Rīgu! Kods: 825" pa dienu notiks radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, gaidāmi gastronomiski piedzīvojumi un žanriski daudzveidīga muzikāla skatuves programma.
Krastmalā uzstāsies mūsdienu tautas mūzikas grupa "Auļi", Atvara, grupa "Citi zēni", hiphopa leģenda Ozols, mūzikas grupa "Alejas" un grupa "Sudden Lights", savukārt vakara koncertprogrammā "Mana partitūra Rīga" uzstāsies Shipsea, Andrejs Reinis Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva un Jurģis Namejs.
Koncertu papildinās dažādu žanru deju mākslinieki, velotriāla meistari, skrituļslidotāji un parkūra entuziasti.
Pēc koncerta Daugavā būs skatāms lāzeru, strūklaku un video priekšnesums, bet svinības līdz pat naktij turpināsies kopā ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Eriņu.
15. augustā Vecrīga pārtaps par dzīvu Eiropas kultūras telpu, kurā satiksies divas senas Eiropas tradīcijas - ielu muzicēšana un mīmu māksla. Rīga kā Hanzas pilsēta ir īpaši piemērota vieta šo tradīciju saglabāšanai un attīstībai.
Vecrīgas ielās un laukumos skanēs džezs, diksilends, klasiskā mūzika un perkusijas, bet pilsētvidē būs pantomīma, klaunāde un "Butō" kustību teātris.
Pasākuma izskaņā mākslinieki vienosies kopējā "flashmob" tipa priekšnesumā Rātslaukumā, kurā vienā notikumā saplūdīs mūzika, deja un performatīvā māksla.
Šajā dienā Doma laukumā norisināsies Amatnieku tirgus, kurā rīdzinieki un pilsētas viesi varēs apskatīt un iegādāties autentiskus, tradicionālus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem.
Apmeklētāji būs gaidīti arī Vērmanes dārzā, kur savus stāstus atklās ārvalstu vēstniecību un Rīgas sadraudzības pilsētu pārstāvji, bet īpašu noskaņu pasākumam piešķirs Latvijas pilsētu dalība, veidojot draudzības un sadarbības svētkus.
Vakara koncertprogrammā uzstāsies grupa "Le Petit Paris" un Diāna Pīrāgs, ar dziesmu parādi Roberto Meloni ar draugiem - cittautu rīdziniekiem -, bet pasākumu noslēgs grupa "Big Al & the Jokers".
Uzvaras parkā šajā dienā notiks pasākums "Atklāj brīnumu!", kurā būs ielu mākslas priekšnesumi. Dienas pirmajā pusē notiks izrāde, rotaļas un diskotēka bērniem, savukārt no plkst. 15 līdz pusnaktij parkā uzstāsies ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas.
Visu pasākuma laiku Uzvaras parka teritorijā darbosies ielu mākslinieku grupas "Katakrak" interaktīvās instalācijas "L’Animalada" (Spānija) un "Lielās koka spēles". Dienas laikā notiks Andžeja Grauda Bungu skolas priekšnesumi un "Mārtiņa burbuļu" ziepju burbuļu atrakcija.
Esplanādē Rīgas dzimšanas dienu varēs svinēt sportiskā garā, tur notiks diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs", bet laukumā pie Rīgas Kongresu nama notiks "Rīgas Futbola festivāls 2026". Abi sporta pasākumi norisināsies no 15. augusta līdz 16. augustam, pulcējot vairākus simtus dalībnieku un tūkstošiem apmeklētāju.
Rīgas dzimšanas dienas programmu papildinās "Red Bull Showrun" - motosporta šovs, kas apvienos tehniku, atlētus un enerģiju galvaspilsētas centrā. Šova centrā būs iespēja klātienē redzēt "Red Bull" Formulu 1, ko papildinās drifta, rallija un citi šova elementi. "Red Bull Showrun" piedalīsies arī rallija braucējs Mārtiņš Sesks.
Svētku mēnesi augusta garumā raksturo Muzikālo parku programmas Dzegužkalna estrādē, Ziemeļblāzmas pils parkā, Vērmanes dārzā un Kalnciema kvartālā, kā arī Ielu mākslas mēneša pasākumi Sarkandaugavā.