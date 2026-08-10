Sprādzienā cietusī ēka Bauskas ielā 15
2. janvārī piecstāvu ēkā Bauskas ielā nogranda sprādziens, kas prasīja divu cilvēku dzīvības. Sprādziena rezultātā sagruva piecstāvu ēkas augšējo stāvu ...
Bauskas ielas nama sprādzienā cietušajiem izmaksās vairāk nekā pusmiljonu eiro
Risku apdrošināšanas kompānija "Balta", kura ietilpst PZU grupā, šā gada sākumā gāzes sprādzienā Bauskas ielā cietušo astoņu apdrošināto dzīvokļu īpašniekiem atlīdzībās izmaksās kopumā 540 000 eiro, informēja "Baltas" pārstāvji.
"Balta" ir sākusi atlīdzību izmaksu Bauskas ielas 15 nama sprādzienā cietušo dzīvokļu īpašniekiem.
Patlaban atlīdzības, kas aprēķinātas atbilstoši katra dzīvokļa tirgus vērtībai, izmaksātas lielākajai daļai "Baltā" apdrošināto, savukārt ar pārējiem notiek dokumentu saskaņošanas un parakstīšanas process. Līdztekus cietušajiem atlīdzināti arī zaudējumi par bojāto iedzīvi un segti pagaidu mājokļa īres izdevumi.
"Baltas" valdes loceklis Ingus Savickis norāda, lai arī tehniski Bauskas ielas namu ir iespējams atjaunot, "Balta" nolēmusi negaidīt, līdz tas notiek, jo šāds process ir sarežģīts un var ieilgt pat vairākus gadus. "Balta" jau tagad izmaksā atlīdzības cietušo dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi varētu iegādāties citus īpašumus atbilstoši savām vajadzībām.
Bauskas ielas 15 nama vecākais Andris Vikse norāda, ka ēkas nākotne joprojām ir neskaidra. Neatkarīgi no pieņemtā risinājuma dzīvokļu īpašniekiem būs jārēķinās ar būtiskiem finanšu ieguldījumiem. Situāciju sarežģītāku padara tas, ka no kopumā 75 dzīvokļiem apdrošināti bija 34, savukārt 41 dzīvoklis un ēkas kopīpašums apdrošināti nebija.
Vikse pauž, ka šobrīd svarīgākais ir līdz ziemai pabeigt nama konservācijas darbus un uzlikt pagaidu jumtu, lai ēka neturpinātu bojāties. Tikai pēc tam varēs sekot tehniskās ekspertīzes par tās atjaunošanas iespējām, izmaksu aprēķini un iedzīvotāju balsojumi. Tas ir ilgs process, kurā visiem kopīgi jāpieņem sarežģīti lēmumi, un tas ir izaicinoši.
Viņš min, ka joprojām ik nedēļu organizē attālinātas tikšanās ar nama iedzīvotājiem, lai informētu par aktuālo situāciju un turpmākajiem lēmumiem.
Pēc Vikses teiktā, pagaidu jumta izbūves izmaksas daļēji tiks segtas no ēkas uzkrājuma fonda un "Ziedot.lv" sniegtā atbalsta, taču lielākā izmaksu daļa būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem. Plānots, ka šie izdevumi tiks iekļauti apsaimniekošanas rēķinos, un provizoriski katram dzīvokļa īpašniekam tie varētu sasniegt 700-800 eiro.
Jau ziņots, ka šī gada 2. janvārī Torņakalnā piecstāvu dzīvojamajā namā Bauskas ielā notika gāzes sprādziens, kurā gāja bojā divi cilvēki, bet vēl divi tika ievainoti. Sprādzienā daļēji sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Pēc notikušā mājai noteikts avārijas stāvoklis, un tās ekspluatācija ir aizliegta. Šobrīd turpinās izmeklēšana, lai noskaidrotu sprādziena cēloņus.
"Balta" pērn strādāja ar peļņu 19,751 miljona eiro apmērā, kas ir par 24,7% mazāk nekā gadu iepriekš.
"Balta" ietilpst PZU grupā.