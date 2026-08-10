Sūtīja naudu krievu okupantiem - VDD aizturējuši sievieti, kura no Latvijas atbalstīja Krievijas agresiju
Valsts drošības dienests (VDD) šā gada 5. augustā aizturēja personu aizdomās par finansējuma nodrošināšanu Krievijas bruņotajiem spēkiem karadarbības pret Ukrainu turpināšanai.
Kriminālprocess aizdomās par Krimināllikuma 77.2 pantā paredzēto noziegumu, proti, bruņota konflikta finansēšanu, uzsākts 2025. gada 12. februārī.
VDD izmeklēšanā noskaidroja, ka aizturētā Krievijas pilsone, kura vairākus gadus dzīvo Latvijā, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā atsaukusies vairākiem interneta vidē publicētiem aicinājumiem sniegt finansiālu vai materiālu palīdzību karadarbības pret Ukrainu nodrošināšanai, veicot regulārus naudas pārskaitījumus Krievijas bruņoto spēku atbalstam.
Kriminālprocesa ietvaros šā gada 14. maijā aizturēta arī persona, kura bija iesaistīta finanšu līdzekļu un citu mantisku labumu vākšanā Krievijas bruņoto spēku atbalstam. Izmeklēšanā konstatēts, ka aizturētā Latvijas nepilsone saziedotos finanšu līdzekļus no sava bankas konta pārskaitījusi uz Krieviju.
Abām aizdomās turētajām personām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
VDD patlaban turpina izmeklēšanu un sniegs papildu informāciju par tās gaitu atbilstoši kriminālprocesa virzībai.