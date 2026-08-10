Tikšanās ar WRC rallija pilotu Mārtiņu Sesku
10. augustā pie telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Tet" biroja Rīgā viesojās Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks.
FOTO: Mārtiņš Sesks Rīgā atrāda savu WRC spēkratu; faniem bija iespēja satikt Latvijas rallija zvaigzni
Šodien pie telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma SIA "Tet" biroja Rīgā viesosies Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks, informēja uzņēmums.
Pie "Tet" biroja Rīgā, Dzirnavu ielā 105, pirmdien no plkst. 10 līdz 17 varēs aplūkot Seska Pasaules rallija čempionāta (WRC) rallija auto. Savukārt iespēja satikt sportistu interesentiem būs no plkst. 10 līdz 11.
2026. gada sezonā WRC kalendārā ir paredzēti 14 posmi.
Sesks šajā sezonā, līdzīgi kā gadu iepriekš, aizvada nepilnu sezonu. Sesks un stūrmanis Renārs Francis šogad WRC sezonā aizvadīs vismaz sešus posmus "M-Sport Ford" komandas sastāvā.
Sesks šogad ir startējis WRC posmos Zviedrijā, Portugālē, Grieķijā, Igaunijā un Somijā, kā arī plāno startēt WRC posmā Itālijā, kas notiks no 1. līdz 4. oktobrim. Iespējams, Sesks šogad startēs arī WRC posmā Saūda Arābijā, kas notiks no 11. līdz 14. novembrim.
WRC Seska ekipāža debitēja 2024. gadā, kad piedalījās trijos posmos.