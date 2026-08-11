Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus “Pūčulēnu skolai”
Foto: Sanita Kitajeva.
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Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus “Pūčulēnu skolai”

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Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina ģimenes ar bērniem vecumā no 3-4 gadiem, kas deklarēti Jūrmalā, pieteikties uz "Pūčulēnu skolas" nodarbībām.

Jūrmalas Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnu...

Pieteikšanās termiņš ir 24. augusts.

"Pūčulēnu skola" piedāvā unikālu iespēju iepazīt grāmatas un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un stiprināt lasīšanas tradīcijas ģimenēs. Skoliņa tiek īstenota Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra izveidotās lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.

Jūrmalā "Pūčulēnu skolas" nodarbības sāksies septembrī, un ģimenes var izvēlēties apmeklēt nodarbības tuvākajā Jūrmalas bibliotēkā. Programmas noslēguma nodarbība (izlaidums) plānota 5. decembrī Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, kur katram dalībniekam tiks dāvināts īpaši veidots "Grāmatu starta" komplektiņš.

Lai pieteiktos nodarbībām, lūdzam līdz 24. augustam rakstīt vai zvanīt uz tuvāko bibliotēku.

Autors: Jūrmalas Centrālā bibliotēka

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