Jūrmalas izglītības iestādēm pieejams finansējums sadarbības projektiem, kas atbalsta pāreju uz mācībām latviešu valodā
Jūrmalas Izglītības pārvalde aicina pilsētas izglītības iestādes pieteikties VIAA projektā “Skola–kopienā” konkursam, lai veidotu partnerības un atbalstītu pāreju uz mācībām latviešu valodā, informē pašvaldībā.
Jūrmalas Izglītības pārvalde aicina Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētās izglītības iestādes iesaistīties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) projekta “Skola–kopienā” ietvaros izsludinātajā projektu konkursā “Izglītības iestāžu partnerības veicināšana mācībām latviešu valodā”.
Konkursa mērķis ir veicināt izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību, pieredzes apmaiņu un profesionālo kompetenču pilnveidi, stiprinot atbalstu izglītojamajiem, viņu vecākiem, pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem pārejā uz mācībām latviešu valodā un pēc tās ieviešanas.
Partnerības projektu īstenošana vienlaikus sekmēs koordinētu rīcību sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai, kā arī palīdzēs izglītojamajiem veiksmīgāk apgūt vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības saturu.
Partnerību var veidot divas vai trīs vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētas izglītības iestādes, tostarp reorganizācijas rezultātā izveidotas vai apvienotas izglītības iestādes. Vismaz vienā no partnerības izglītības iestādēm pēc 2020. gada jābūt īstenotai izglītības programmai kādā no mazākumtautību valodām. Izglītības programmām un mācību procesam partnerības iestādēs jānotiek klātienes formā.
Partnerības aktivitātēs var iesaistīties vispārējās izglītības iestāžu 1.–12. klašu izglītojamie, profesionālās izglītības iestāžu 1.–9. klašu izglītojamie, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības programmas, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības programmas īstenojošo vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. kursa izglītojamie.
Projektu aktivitātēs var iesaistīt arī pedagogus, izglītības iestāžu vadību, atbalsta personālu un izglītojamo vecākus vai citas personas, kuras īsteno aizgādību. Mērķa grupā neietilpst profesionālās ievirzes, profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības un profesionālās augstākās izglītības programmu izglītojamie.
Lai pieteiktos konkursam, partnerības projektā jāparedz vismaz divu mērķa grupu iesaiste, un vienai no tām obligāti jābūt izglītojamajiem. Vienas partnerības aktivitāšu īstenošanai pieejamais finansējums ir līdz 5000 eiro. Partnerības īstenošanas ilgumam jābūt ne īsākam par četriem mēnešiem un tas nedrīkst pārsniegt deviņus mēnešus.
Izglītības iestādes partnerības pieteikumus varēs iesniegt no 2026. gada 17. augusta līdz 28. septembra plkst. 17.00 projekta “Skola–kopienā” interaktīvajā rīkā.
Plašāka informācija par konkursu, tā nosacījumiem un pieteikšanās kārtību pieejama projekta “Skola–kopienā” tīmekļvietnē.