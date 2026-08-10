Septembrī Pasaules talkas ietvaros atklās jau 10. Laimes koku parku
ANO starptautiskajā atzīmējamo dienu kalendārā ierakstītajā Pasaules talkā, kas notiks apmēram 200 valstīs un teritorijās 20. septembrī, ikviens Latvijā tiek aicināts pievienoties šim vērienīgajam notikumam. Lielā Talka aicina iedzīvotājus un pašvaldības plānot un atzīmēt savu plānoto Pasaules talkas aktivitāti – ūdenstilpņu un krastu sakopšanu, Laimes koku stādīšanu, ainavas labiekārtošanu, pārgājienus ar talkas elementiem un dabas izzināšanu –, “Svinam Dabu” kartē www.talkas.lv, ierakstot vēlējumu Latvijai vai pasaulei.
Latvijas cilvēki, piedaloties Pasaules talkā, saka paldies dabai par tām veltēm, ko ikdienā saņemam. Līdzīgi kā dabā – ko pavasarī sējam, tādu ražu rudenī ievācam, arī mēs, cilvēki, saņemam atpakaļ no dabas to, ko esam iedēstījuši – vai nu tīru, skaistu, veselīgu apkārtējo vidi vai arī sagandētu, piesārņotu. Viss atkarīgs no mums pašiem – mūsu rīcības un attieksmes,” aicina Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme.
Šogad Pasaules talkā ar talcinieku kopīgu darbu taps arī 10. Laimes koku parks gleznainā Latvijas vietā – Daugavas krastā, Sēlpils pagasta Zvejnieklīcī. Tā ir iecienīta brīvdabas atpūtas vieta Jēkabpils novadā, kur jau šobrīd atrodas brīvdabas estrāde, bērnu rotaļu un sporta laukumi, pastaigu taka gar upes krastu, laivu piestātne un citas aktīvās atpūtas iespējas. Tā ir ainaviski skaista vieta, kas iedzīvotājus un viesus piesaista ar mieru, klusumu un dabas tuvumu. Vasaras sezonā Zvejnieklīcī notiek dažādi kultūras un sabiedriskie pasākumi, tostarp par tradīciju kļuvušie Daugavas svētki. No Zvejnieklīča krasta redzamas senās Sēlpils pilsdrupas un iespējams uzsākt pastaigu pa Krustalīča taku. “Laimes koku parka izveide Zvejnieklīcī radīs vēl vienu simbolisku vietu, kur daba, kopiena un vide satiekas vienotā stāstā,” uzsver Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis.
Kā zināms, Laimes koku stādīšana bija tā īpašā Latvijas iniciatīva, ar kuru mūsu talcinieki ienāca Latvijas simtgades un Pasaules talkas pirmajā norises gadā – 2018. gada rudenī. Kopš tā laika ideja ir vērsusies plašumā, un kopā ar iedzīvotājiem tiek radīti arī Laimes koku parki. Tādi nu jau Pasaules talku ietvaros ir tapuši Valdemārpilī, Jelgavā, Trapenes pagastā, Viļakā, Ādažos, Krāslavā, Jēkabpils novada Zīlānos un Rēzeknē.
Starptautiski Pasaules talku organizē nevalstiskā organizācija “Let’s Do It World”, kas ir ANO Vides Programmas (UNEP) un ANO Vides Asamblejas (UNEA) akreditētā locekle. 2023. gada decembrī ANO ratificēja rezolūciju, ar kuru 20. septembris kā Pasaules talkas diena iekļauts ANO oficiālajā kalendārā. Latvijā Pasaules talku rīko nevalstiskā organizācija “Pēdas LV”, kas organizē arī Lielo Talku pavasarī.