Daugavpilī par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā aizturēta sieviete
Jūlija pēdējā dienā Daugavpilī par mēģinājumu nogādāt narkotikas ieslodzījuma vietā aizturēta sieviete, informē Valsts policija.
Policijas amatpersonas sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, pārbaudot un realizējot operatīvo informāciju par iespējamu narkotisko vielu nelikumīgu apriti, pie 1999. gadā dzimušās sievietes atrada piecus vīstokļus, kuros atradās 60 "Clonazepam" un 50 "Subutex" tabletes.
Narkotiskās vielas bija paredzēts nodot personai, kura atrodas ieslodzījuma vietā Daugavpilī. Par notikušo policijā ir sākts kriminālprocess.
Pret sievieti policijā sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 309. panta trešās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu, šo vielu izgatavošanai paredzēto izejmateriālu, jaunu psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, sprāgstošo vielu, ieroču vai munīcijas neatļautu ienešanu vai glabāšanu īslaicīgās aizturēšanas vai ieslodzījuma vietā vai to nodošanu aizturētajai vai ieslodzītajai personai. Tāpat kriminālprocess sākts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, par nozieguma mēģinājumu atzīstamu apzināta darbību, kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.