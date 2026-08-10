Vai diplomdarbs var kļūt par sākumu reālam un inovatīvam risinājumam?
Augstskolu studentu izstrādātie diplomdarbi arvien biežāk vairs nav tikai biezas, iesietas grāmatas ar akadēmisku literatūras apskatu, anketēšanu, pētījumiem par atsevišķu tēmas vai tehnoloģiju darbību un secinājumiem pēdējā lapā. Tie kļūst par praktisku vidi jaunu ideju attīstīšanai, kurā tiek meklēti risinājumi reālām organizāciju, sabiedrības, izglītības un darba vides problēmām, pārtopot prototipos, digitālajos rīkos vai risinājumos.
Tas īpaši spilgti redzams arī TSI (Transporta un sakaru institūta) studentu diplomdarbos, kuros informācijas tehnoloģijas, datu analītika, uzņēmējdarbība, izglītība, finanšu pārvaldība, loģistikas risinājumi , cilvēkresursu vadība, kā arī digitālo produktu attīstība savstarpēji papildina cita citu, lai radītu praktiski izmantojamus risinājumus mūsdienu sabiedrības un dažādu iestāžu un uzņēmumu vajadzībām.
Mākslīgais intelekts kā praktisks darba palīgs
Pasaules Ekonomikas foruma 2026. gada ziņojumā “Four Futures for Jobs in the New Economy: AI and Talent in 2030” aprakstītie scenāriji rāda, ka līdz 2030. gadam darba vidi var raksturot gan straujš MI veicināts progress, gan cilvēku prasmju atpalikšana no tehnoloģiju attīstības, gan līdzsvarota cilvēka un MI sadarbība, gan lēnāka un nevienmērīga attīstība. Studentu diplomdarbi pierāda, ka izglītības vide jau šobrīd var kļūt par vietu, kur šīm pārmaiņām tiek gatavoti praktiski risinājumi.
“TSI studenti mācās ar skatu nākotnē, apvienojot dažādu jomu risinājumu perspektīvas, kā arī apgūtot konkrētas profesionālās zināšanas, vienlaicīgi izprotot, kā dažādas nozares savstarpēji mijiedarbojas un kā tehnoloģijas var palīdzēt risināt reālas sabiedrības un uzņēmumu problēmas.”
Studiju procesā attīstītās prasmes palīdz studentiem domāt plašāk, ne tikai par viena uzdevuma izpildi, bet par risinājuma praktisko vērtību, ilgtspēju un pielietojumu nākotnes darba tirgū.
TSI universitātes bakalaura un maģistra programmu studentu izstrādātajos diplomdarbos viena no aktuālajām tēmām ir mākslīgais intelekts (MI) un tā izmantošana darba procesu automatizēšanai. TSI profesors Dmitrijs Pavļuks uzsver:
“Kopējā tendence ir tāda, ka MI pārņem daļu uzdevumu, padarot uzņēmuma darbinieku darbu ievērojami efektīvāku. Prasme pareizi pielietot MI rīkus savā nozarē šodien sniedz būtiskas priekšrocības darba tirgū ikvienam TSI absolventam.”
Mūsdienās finanšu joma vairs nav iedomājama bez MI, kas var tikt izmantots gan pozitīvos nolūkos, gan arī tādos, kas var novest pie lieliem riskiem vai pat sodāmības. Viens no TSI maģistra darbiem piedāvā automatizētu riska novērtēšanas risinājumu finanšu institūcijām, kas palīdzētu efektīvāk atklāt iespējami aizdomīgus darījumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML - Anti-Money Laundering) riskus. Darbā izstrādāts prototips, kas izmanto sintētiskus darījumu datus (synthetic transaction dataset), ļaujot pārbaudīt dažādus aizdomīgu darījumu noteikšanas modeļus, neizmantojot reālu klientu informāciju. Lai šādu risinājumu novērtētu, darbā tiek izveidotas pazīmes strukturētiem datiem un teksta laukiem, tostarp darījumu aprakstu analīzei izmantota TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) metode, kā arī veikta nelīdzsvarotu datu apstrāde ar SMOTE, ADASYN un ROSE metodēm, jo aizdomīgi darījumi parasti veido tikai nelielu daļu no kopējā darījumu apjoma. Pētījumā apskatīti vairāki mašīnmācīšanās modeļi, piemēram, Gradient Boosting, XGBoost un Random Forest, kā arī automatizēta modeļu izvēle (H2O AutoML), kas palīdz salīdzināt dažādas pieejas un atrast piemērotākos risinājumus riskantu darījumu identificēšanai. Šāds risinājums var palīdzēt bankām un finanšu tehnoloģiju uzņēmumiem ātrāk pamanīt riskantus darījumus, samazināt manuālo pārbaudes darbu un pieņemt datos balstītus lēmumus. Šāda veida risinājumi šobrīd ir īpaši nepieciešami, jo finanšu nozarē pieaug gan digitālo darījumu apjoms, gan prasības ātrāk un precīzāk identificēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskus. Tādējādi arī varam redzēt, kā tehnoloģijas var atbalstīt finanšu institūciju atbilstības, drošības un risku pārvaldības procesus, kas ir būtiski šīs jomas stūrakmeņi.
MI var izmantot darbinieku labbūtības (Well-being) analīzei organizācijās. TSI studentes maģistra darba pētījumā apvienoti strukturēti dati, piemēram, darba stāžs un apmierinātības vērtējumi ar darbinieku atsauksmēm, kas analizētas, izmantojot dabiskās valodas apstrādi (Natural Language processing) un sentimenta analīzi (Sentiment Scoring). Šāda pieeja palīdz labāk izprast, kā darbinieku pašsajūtu ietekmē komunikācijas kvalitāte, vadības pieeja un stresa faktori. Izstrādātie modeļi ļauj identificēt riska grupas un savlaicīgi plānot mērķētus atbalsta pasākumus, piemēram, darbinieku izdegšanai, neapmierinātībai vai aiziešanas riska mazināšanai. Šāds risinājums var palīdzēt cilvēkresursu vadības speciālistiem pieņemt datos balstītus lēmumus, nepaļaujoties tikai uz pieņēmumiem vai novēlotām darbinieku aptaujām. Vienlaigus darbs uzsver datu anonimizācijas, datu aizsardzības un ES MI likumdošanas prasību nozīmi, lai cilvēkresursu analītika tiktu izmantota atbildīgi un caurskatāmi.
Hibrīdu mašīnmācīšanās modeli var izmantot, lai prognozētu starptautisko studentu akadēmiskos rezultātus Latvijas augstākās izglītības iestādēs. Šāda pieeja palīdzētu augstskolām laikus pamanīt studentus, kuriem varētu rasties grūtības ar studiju turpināšanu vai sekmīgu pabeigšanu, un savlaicīgi piedāvāt nepieciešamo atbalstu. Pētījumā apvienoti vairāki mašīnmācīšanās modeļi, kas analizē gan studentu sniegumu 32 nedēļu laikā, gan dažādus statiskos datus par studentiem. Darbs pārbaudīts ar sintētisku datu kopu, kas veidota, balstoties uz izglītības pētniecībā aprakstītām reālām tendencēm. Nākotnē šāds risinājums varētu palīdzēt pieņemt datos balstītus lēmumus, mazināt akadēmisko parādu un studiju pamešanas risku, kā arī uzlabot studentu atbalsta sistēmu kvalitāti.
Studenti diplomdarbos pievēršas arī blokķēdes tehnoloģijām, kas mūsdienās kļūst arvien nozīmīgākas drošai, caurskatāmai un grūti viltojamai datu glabāšanai un pārbaudei. Lai gan blokķēdes bieži saista ar kriptovalūtām, to pielietojums ir krietni plašāks, piemēram, finanšu pakalpojumos, loģistikā un citur. Viens no diplomdarbiem pēta, kā salīdzināt dažādus blokķēdes mehānismus un izvēlēties piemērotāko konkrētam lietošanas scenārijam. Nākotnē šāda pieeja var palīdzēt uzņēmumiem un izstrādātājiem pieņemt pamatotākus lēmumus. Latvijas Investīviju un attīstības aģentūra (LIAA) norāda, ka Latvijā jau izsniegtas pirmās licences kriptoaktīvu pakalpojumu sniegšanai ES tirgū MiCA regulējuma ietvaros, tādējādi veidojot sakārtotāku tiesisko vidi šīs jomas uzņēmumiem. Tas apliecina, ka Latvija ir atvērta blokķēdes, finanšu tehnoloģiju un jaunuzņēmumu ideju attīstībai, vienlaikus nodrošinot atbilstību ES līmeņa regulējuma un uzraudzības prasībām.
Diplomdarbi, kas var pārtapt reālos risinājumos ikdienā
“Diplomdarbu īpašā vērtība ir to potenciāls pārtapt praktiski izmantojamā risinājumā - produktā, pakalpojumā, uzņēmuma iekšējā rīkā vai pilotprojektā.”
Ja pētījuma laikā izstrādātais modelis, prototips vai algoritms palīdz risināt konkrētu problēmu, piemēram, prognozēt pieprasījumu, optimizēt izmaksas, uzlabot klientu pieredzi, atbalstīt lēmumu pieņemšanu, stiprināt finanšu risku pārvaldību vai veicināt darbinieku labbūtību, tas var kļūt par vērtīgu ieguldījumu gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs. Šādi darbi ļauj pārbaudīt, vai idejai ir reāla nepieciešamība, tehnoloģiska iespējamība un tālāks attīstības potenciāls. Tieši šajā posmā akadēmisks pētījums var pārtapt par prototipu, pilotprojektu vai produktu, ko iespējams testēt kopā ar nozares pārstāvjiem, darba devējiem vai potenciālajiem sadarbības partneriem.
“Būtiski arī tas, ka studenti diplomdarbos nereti risina savu darba devēju, prakses vietu vai pašu uzņēmumu aktuālās problēmas.”
Tas nozīmē, ka studiju noslēguma darbs nav atrauts no nozares realitātes, bet kļūst par praktisku ieguldījumu konkrētas organizācijas attīstībā. Uzņēmumam tas var nozīmēt jaunu skatījumu uz datiem, procesu uzlabošanu, efektīvāku resursu izmantošanu vai iespēju pārbaudīt risinājumu, kam ikdienas darba ritmā bieži nepietiek laika. Savukārt studentam tas sniedz iespēju nostiprināt profesionālās prasmes, pamatot savus lēmumus ar datiem un pierādīt, ka akadēmiskās zināšanas spēj radīt reālu vērtību darba vidē.
TSI studentu diplomdarbi apliecina, ka mūsdienu students vairs nav tikai tehnoloģijas lietotājs vai teorētisks pētnieks. Viņš kļūst par risinājumu arhitektu – cilvēku, kurš spēj pamanīt problēmu, izvēlēties piemērotu datu, tehnoloģiju vai mākslīgā intelekta pieeju, pārbaudīt metožu efektivitāti un domāt par praktisku ieviešanu. Šāda pieeja attīsta analītisko un kritisko domāšanu, digitālās prasmes, sadarbību, komunikāciju, projektu vadības iemaņas un spēju pieņemt lēmumus situācijās, kurās nav vienas vienkāršas atbildes. Tieši šīs prasmes būs arvien nozīmīgākas sabiedrībā, izglītībā un darba vidē, kur nākotnes konkurētspēju noteiks ne tikai prasme izmantot tehnoloģijas, bet arī spēja tās izmantot atbildīgi, saprotami un cilvēkam noderīgi.
Ceļš uz nākotnes profesiju sākas ar gudru izvēli
TSI bakalaura un maģistra studiju programmas sniedz iespēju ne tikai apgūt aktuālas profesionālās zināšanas, bet arī tās praktiski izmantot, pētot reālas problēmas un izstrādājot inovatīvus risinājumus, kas ne vien teorētiski un praktiski darbosies, bet reāli radīs pārmaiņas. Šāda pieeja palīdz sagatavot speciālistus, kuri spēj ne vien pielāgoties pārmaiņām, bet arī aktīvi piedalīties to veidošanā un ieviešanā. Tādējādi diplomdarbi kļūst par apliecinājumu tam, ka TSI izglītība ir vērsta uz praktisku pielietojumu, inovācijām un starpdisciplinārām prasmēm, kas būs nozīmīgas nākotnes darba vidē.
Ja arī tu esi nolēmis paplašināt savas zināšanas, tad atceries, ka TSI joprojām norit studentu uzņemšana nākamajam akadēmiskajam gadam. Šis ir īstais brīdis pārvērst praktiskas zināšanas nākotnes karjeras iespējās!