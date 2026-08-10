Rīgā ūdensvada skalošanas laikā būs iespējama ūdens uzduļķošanās centra rajonā
Rīgā maģistrālā ūdensvada skalošanas laikā šonedēļ būs iespējama ūdens uzduļķošanās Brasā un centrā, informēja SIA "Rīgas ūdens" Komunikācijas daļā.
Ūdens vada skalošana sāksies otrdien, 11. augustā, plkst. 8 un ilgs līdz 14. augusta plkst. 8. Tiks skalots aptuveni 5,6 kilometrus garš maģistrālā ūdensvada posms no Klijānu ielas 1 līdz Raiņa bulvārim 29.
Profilaktiskās ūdensvadu skalošanas mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu dzeramā ūdens kvalitāti un nodrošināt stabilu ūdensapgādi, novēršot nogulšņu uzkrāšanos sistēmā.
Skalošanas laikā ar paaugstinātu ūdens plūsmas ātrumu un gaisu no cauruļvadiem tiek izskalotas uzkrātās nogulsnes - dzelzs un minerālu daļiņas. Tas palīdz samazināt ūdens duļķainību, uzlabot ūdens krāsu un garšu.
Skalošanas darbu laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Brasas un Centra apkaimēs, īpaši Klijānu, Upes, Hospitāļu, Mēness, Cēsu, Tērbatas ielas un Raiņa bulvāra apkārtnē. Pēc darbu pabeigšanas šajās teritorijās ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli piešķir tam baltu nokrāsu, taču tas ir pilnībā drošs lietošanai un veselībai nekaitīgs.
Atšķirībā no iepriekšējiem skalošanas darbiem, šoreiz ūdensapgādes pārtraukumi klientiem nav plānoti.
Vienlaikus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas atrodas Klijānu ielā 7, Brīvības gatvē 191, Hospitāļu ielā 40 un 53, kā arī Tērbatas ielā 75, 78, 83A un 83B, jārēķinās ar iespējamu paaugstinātu troksni nakts stundās skalošanas darbu laikā.
Kopumā 2026. gadā iecerēts izskalot 360 kilometrus ūdensvadu, darbus sākot ar maģistrālajiem cauruļvadiem. Balstoties uz pētījumu, kas veikts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, "Rīgas ūdens" ir izstrādājis ilgtermiņa ūdensvada tīklu skalošanas plānu. Tas ļauj prioritizēt vairāk nekā 1536 kilometrus gara ūdensvada tīkla skalošanas secību, paredzot maģistrālo un sadales ūdensvada tīklu skalošanu vismaz reizi piecos gados.
Lai kāpinātu ūdensvada skalošanas apjomus, uzņēmuma rīcībā kopš pagājušā gada ir trīs ūdensvadu skalošanas iekārtas. To efektivitāte praksē pierādījās jau pērn - ja iepriekš ar vienu iekārtu tika izskaloti aptuveni 120 kilometri ūdensvadu gadā, tad 2025. gadā kopumā izskaloti 333,5 kilometri ūdensvada tīklu.
"Rīgas ūdens" apgrozījums pagājušajā gadā bija 80,321 miljons eiro, kas ir par 5,2% vairāk nekā 2024. gadā, kā arī kompānija guva peļņu 590 519 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
"Rīgas ūdens" nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās - Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novados, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rīgas pašvaldība.