Mazā Mežotnes pils aicina uz vērienīgu Pētera Vaska fonda piecpadsmit gadu jubilejas koncertu
15. augustā plkst. 19, atzīmējot Pētera Vaska fonda piecpadsmit gadu jubileju, Mazā Mežotnes pils aicina uz tradicionālo koncertu “Pēteris Vasks ielūdz. Vasara. Mežotne”, kurā piedalīsies četri izcili mūziķi: vijolniece Magdalēna Geka, klarnetists Egīls Šēfers, čellists Kristaps Bergs un pianiste Iveta Cālīte.
Programmas centrā būs Krista Auznieka jaundarba “Anima” klarnetei un čellam pirmatskaņojums. Koncertā skanēs arī Pētera Vaska 1985.gadā komponētais astoņdaļīgais klavieru trio “Episodi e Canto Perpetuo” jeb “Epizodes un mūžīgais dziedājums”. Ar katru epizodi (tās sauktas gan Misterioso, gan divas Burleskas) arvien pieaug dramatiskā spriedze, kas skaņdarba beigās transformējas mīlestības pilnā dziedājumā. Vasks neapšaubāmi iedvesmojies no Olivjē Mesiāna “Kvarteta laika beigām”, šī 20. gadsimta kamermūzikas šedevra astoņās daļās, kas komponēts 1941. gadā karagūstekņu nometnē. Savukārt programmas ievadā pēc paša komponista lūguma skanēs viņa domubiedra Arvo Perta skaņdarbs “Fratres” vijolei un klavierēm.
Vijolniece Magdalēna Geka ir viena no spožākajām un aktīvākajām jaunās paaudzes latviešu mūziķēm, un viņa plaši koncertē visā Eiropā kā soliste, kamermūziķe un orķestra koncertmeistare. Magdalēna ir “Lielās Mūzikas balvas 2025” laureāte, savukārt 2022.gadā viņa saņēma prestižās Vācijas skaņu ierakstu balvas “Opus Klassik” nominācijas trīs kategorijās, tostarp kategorijā “Gada jaunais mākslinieks” par izdevniecības “Skani” izdoto Maijas Einfeldes vijoļsonāšu albumu duetā ar pianisti Ivetu Cālīti. Kopš 2022.gada pavasara viņa ir izcilā franču kvarteta “Akilone” pirmā vijole, bet kopš 2024.gada janvāra – Valsts kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” koncertmeistare.
Čellists Kristaps Bergs ar mūziku aizrāvies jau kopš mazotnes. Septiņpadsmit gadu vecumā viņš kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri Andra Nelsona vadībā atskaņoja Sensānsa Pirmo čella koncertu. Tajā pašā gadā tikšanās ar Mstislavu Rostropoviču atstāja viņam vairāk jautājumu nekā atbilžu. No 2006. līdz 2015. gadam Vīne kļuva par viņa mājām: Kristaps studēja Mūzikas un skatuves mākslas universitātē pie Reinharda Latzko un Heinriha Šifa, meklējot sevi šajā tradīciju ieskautajā vidē. Kristaps ieguvis pirmās vietas Brāmsa, Davidova un Dombrovska konkursos, saņēma universitātes Atzinības balvu un vairākkārt ticis nominēts Lielajai Mūzikas balvai.
Egīls Šēfers ir viens no Latvijas atzītākajiem klarnetistiem, un viņš ar neticamu vieglumu izpilda pat vissarežģītākos repertuāra skaņdarbus. Egila spēle slavēta par tās augsto tehnisko meistarību un rūpīgo mākslinieciskumu, kas izsmalcināti līdz vissīkākajai detaļai.
Pēc Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvēšanas Šēfers turpināja pilnveidot savas izpildītājmākslas prasmes Stokholmā un vēlāk – Batlera universitātē Indianapolisā un Blūmingtonā (ASV) Viņš ir uzstājies visā pasaulē gan kā solists, gan kameransambļu un orķestru dalībnieks. Egīls pilnveidojis savas prasmes, mācoties pie daudziem starptautiski atzītiem klarnetistiem, tostarp Šella Inges Stevensona, Džona Graultija, Ričarda Stoltcmana, Čārlza Neidiha un Eli Ebana. Pie Ērika Hopriha viņš studēja agrīnās klarnetes spēles mākslu un Dānijā ieņēma 1.klarnetes vietu Odenses simfoniskajā orķestrī.
Egīls Šēfers ir vairāku starptautisku konkursu laureāts un ir izdevis albumus ierakstu kompānijās Challenge Records, Odradek un SKANI. Pašlaik mūziķis ir slavenā Dānijas pūšaminstrumentu kvinteta “Carion” dalībnieks un Latvijas Mūzikas informācijas centra direktors.
Iveta Cālīte ir Luksemburgā dzīvojoša latviešu pianiste. Pēc muzikālās pamatizglītības iegūšanas Latvijā Iveta pārcēlās uz Parīzi, lai studētu Alfreda Korto mūzikas augstskolā pie Žana Marka Luisadas. Kopš 2012. gada viņa studēja Stokholmas Karaliskajā mūzikas koledžā pie Stefana Bojstena un Matsa Vidlunda, kur ieguva maģistra grādu klavierspēlē un kamermūzikā, kā arī solista diplomu. Viņa ir Stokholmas Karaliskās mūzikas koledžas, Zviedrijas Karaliskās mūzikas akadēmijas un Ziemeļvalstu brīvmūrnieku ordeņa stipendiāte. 2021. gadā Iveta Cālīte un vijolniece Magdalēna Geka ierakstīja tvartu ar latviešu komponistes Maijas Einfeldes vijoles sonātēm Latvijas nacionālajā ierakstu kompānijā SKANI. Šis ieraksts saņēma kritiķu atzinību gan vietējā, gan starptautiskā mērogā un tika nominēts prestižajai Vācijas “Opus Klassik” balvai. 2024. gadā Iveta un Magdalēna kopā ar flautisti Ilonu Meiju ierakstīja jaunu albumu ar Viļņa Šmīdberga kamermūziku (ierakstu kompānijā SKANI).