Jūlijā Jelgavas pilsētas slimnīcā piedzimuši 64 mazuļi.
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Šodien 10:06
Jelgavas slimnīcā jūlijs kļuvis par šī gada rekordmēnesi jaundzimušo skaita ziņā
Jelgavas pilsētas slimnīcas Dzemdību nodaļā aizvadītais jūlijs kļuvis par šī gada rekordmēnesi pasaulē nākušo mazuļu skaita ziņā, informēja ārstniecības iestādē.
Kopumā vasaras vidū nodaļā pasaulē nākuši 64 jaundzimušie. Starp jūlijā dzimušajiem mazuļiem neliels pārsvars bijis zēniem – pasaulē nākuši 37 puisīši un 27 meitenītes.
Kā norāda slimnīcas pārstāvji, sasniegtais dzemdību skaits ir ne tikai iepriecinošs rādītājs, bet arī nozīmīgs apliecinājums ģimeņu uzticībai un medicīnas personāla pašaizliedzīgajam ikdienas darbam.
Iestādē neslēpj gandarījumu par pieaugošo dzemdību skaitu un pauž cerību, ka arī turpmāk arvien vairāk ģimeņu izvēlēsies savus mazuļus sagaidīt tieši Jelgavas pilsētas slimnīcā.