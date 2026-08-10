Foto: Jelgavas pašvaldība
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Šodien 09:58
Jelgavā būtiski atvieglo ūdens pieejamību pilsētas kapsētās
Turpinot uzlabot kapsētās pieejamās ērtības un labiekārtojumu, arī šovasar Jelgavas kapsētās turpinās ūdens sūkņu jeb pumpju uzstādīšana ērtākai ūdens padevei, informē pašvaldība.
Šajā sezonā plānots uzstādīt 15 jaunus ūdens sūkņus, papildinot pagājušajā vasarā Zanderu, Bērzu, Meža un Baložu kapsētās uzstādītos 10 sūkņus.
Šogad sūkņus uzstāda Miera kapsētā, Kalnakroga kapsētā, Baložu kapsētā, Bērzu kapsētā, kā arī sešus papildu sūkņus – Meža kapsētā. Kapsētā sūkņi tiks ierīkoti pie esošajām akām, savukārt Baložu kapsētā izveidota arī viena jauna ūdens ņemšanas vieta.
Ūdens sūkņu uzstādīšana atvieglo iedzīvotājiem ūdens pieejamību kapavietu kopšanai un uzturēšanai, jo ūdeni iespējams iegūt ērtāk un ātrāk. Vienlaikus arī turpmāk kapsētās būs pieejamas akas ar grieztuves mehānismu, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju izvēlēties sev ērtāko ūdens ieguves veidu.